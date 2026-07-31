聽新聞
0:00 / 0:00
「賴著不走」也能當賀詞？台中大雅國小校長16年來首連任 地方開心送匾額
台中市115學年度校（園）長布達暨交接典禮登場，共有102位校（園）長獲遴聘、21位校長退休。典禮之外，大雅國小卻因一面寫著「賴著不走」的匾額，在地方傳開，成了鄰里間熱議話題。
大雅國小過去幾任校長多在三、四年內調動，這回校長黃夙瑜順利連任，不少家長與地方人士都覺得難得，想好好表達「希望她留下來」的心意。
大雅區教育發展協會理事長林鴻達和地方人士準備送匾祝賀，但傳統賀詞總覺得少了點味道。討論來討論去，「不然就寫『賴著不走』」，校長也覺得「幽默中有深意」拍板定案。
匾額一掛出來，果然引發議論。有家長第一時間看到，還以為是在諷刺校長，忍不住替她抱不平；但當知道是校長親自點頭，大家反而笑說「這樣才有人情味」。
有家長直說，「其實就是捨不得校長走啦」，一句看似玩笑的題字，背後是地方對校長的肯定與依賴。也有人笑說，比起制式的「功在杏壇」，這種「在地版賀詞」更讓人記得住。
一面匾額，從差點被誤會，到成為大家茶餘飯後的笑談，也讓原本莊重的人事交接，多了幾分屬於社區的溫暖與真性情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。