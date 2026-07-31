「賴著不走」也能當賀詞？台中大雅國小校長16年來首連任 地方開心送匾額

台中市115學年度校（園）長布達暨交接典禮登場，共有102位校（園）長獲遴聘、21位校長退休。典禮之外，大雅國小卻因一面寫著「賴著不走」的匾額，在地方傳開，成了鄰里間熱議話題。

大雅國小過去幾任校長多在三、四年內調動，這回校長黃夙瑜順利連任，不少家長與地方人士都覺得難得，想好好表達「希望她留下來」的心意。

大雅區教育發展協會理事長林鴻達和地方人士準備送匾祝賀，但傳統賀詞總覺得少了點味道。討論來討論去，「不然就寫『賴著不走』」，校長也覺得「幽默中有深意」拍板定案。

匾額一掛出來，果然引發議論。有家長第一時間看到，還以為是在諷刺校長，忍不住替她抱不平；但當知道是校長親自點頭，大家反而笑說「這樣才有人情味」。

有家長直說，「其實就是捨不得校長走啦」，一句看似玩笑的題字，背後是地方對校長的肯定與依賴。也有人笑說，比起制式的「功在杏壇」，這種「在地版賀詞」更讓人記得住。

一面匾額，從差點被誤會，到成為大家茶餘飯後的笑談，也讓原本莊重的人事交接，多了幾分屬於社區的溫暖與真性情。