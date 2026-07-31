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通報109次無效！小學生遭爆4年來毀教具、毆師生 醫示警：這不是調皮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台北一名將升小五學生遭控從小一攻擊老師、學生、破壞公物，老師阻止還挨告，學校通報校安事件高達109次無效。示意圖／AI生成
台北一名將升小五學生遭控從小一攻擊老師、學生、破壞公物，老師阻止還挨告，學校通報校安事件高達109次無效。示意圖／AI生成

台北一名將升小五學生遭控從小一攻擊老師、學生、破壞公物，老師阻止還挨告，學校通報校安事件高達109次無效。對此，台中精神科名醫許景琦示警，這已經不是單純的「調皮」，校安通報無法解決問題，必須啟動醫療介入。

台北市議員鍾沛君昨陪同受害老師、學生家長爆料，該生脫序行為已遭通報校安事件109次無效，其家長態度強硬，若老師出手阻止反挨告，痛批校安通報形同虛設。市長蔣萬安表示，會跨局處因應處理，保障所有師生、同學權益。

鄧姓受害家屬今指出，妻子制止該生破壞教具時遭踹傷，隔天家長竟以「管教不當」報警，令妻子身心俱疲，因此接受精神科治療。

許景琦研判，若一名兒童每周數次、持續數年出現暴怒、攻擊與破壞行為，是強烈的醫療警訊，提醒我們這已經不是單純的「調皮」，而是需要專業評估的兒童精神醫療。

許景琦指出，「侵擾性情緒失調症」（Disruptive Mood Dysregulation Disorder，簡稱 DMDD）被美國精神醫學會正式納入的兒童情緒障礙診斷，其核心特徵包括嚴重且反覆的暴怒發作，包括言語如尖叫、辱罵，或肢體如打人、摔東西、破壞物品等形式，且與當下情境或誘發事件嚴重不成比例，發作頻率平均每周三次以上；在兩次發作之間大部分時間都處於易怒、暴躁、生氣的情緒。

許景琦強調，為什麼高達109次校安通報都失敗了？因為校安通報只能發現問題，卻不能治療跟預防。該生真正需要的是完整的兒童青少年精神科評估，家長也應納入輔導治療，並同步照顧受害的老師與學生，否則孩子沒有變好、學生持續受害、老師被消耗到崩潰或受傷。

精神科醫師許景琦。記者趙容萱／攝影
精神科醫師許景琦。記者趙容萱／攝影

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