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影／基隆18位校長宣誓就職 邱佩琳：優化校園環境打造友善學習空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職，現場進行聘書與派令頒發及印信交接儀式，副市長邱佩琳時，市府將持續投入教育資源、優化校園環境，打造友善且充滿溫度的學習空間。

基隆115學年度共有18位校長接聘，其中4位新任校長分別為中山高中徐為紘、建德國中辜雅珍、東信國小莊士杰、忠孝國小巫建男；8位連任校長分別為明德國中徐仁斌、中正國中江忠僑、信義國中黃明智、七堵國小林志彥、隆聖國小王春奎、暖江國小張兆文、中正國小李欣蓉，以及東光國小顏安秀。

4位轉任校長分別為成功國中陳斯彬、八斗國小陳心瑩、暖西國小曾恕華及復興國小羅世彬；2位代理百福國中及堵南國小校長職務待補。

典禮感謝退休的中山高中校長方保社、成功國中張志明、建德國中沈俊光、堵南國小苗其志及忠孝國小那昇華，對教育的長年付出深受肯定。

市長謝國樑向即將退休的5位校長表達最高敬意，感謝他們將人生最精華的歲月奉獻給教育，用愛與責任陪伴孩子成長，為基隆教育奠定穩固基礎，所付出的心力與貢獻令人感佩。

邱佩琳表示，市府將持續投入教育資源、優化校園環境，打造友善且充滿溫度的學習空間，也感謝歷任校長長期深耕教育、用心辦學，為學校奠定良好基礎，並期許新任校長延續教育初心，帶領學校持續創新與成長。

基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉行校長交接布達，共有18位校長宣誓就職。圖／基隆市政府提供

邱佩琳 基隆 校園 校長

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