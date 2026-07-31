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分析樹豆種植對土壤氮量影響 東女科展奪金熊獎

中央社／ 台東縣31日電

國立台東女中團隊，以科學方法和訪談耆老，分析原民傳統作物樹豆的不同種植方式對土壤氮量的影響，獲得原民文化與科展的最高榮譽金熊獎。

國立台東女中今天發布新聞稿表示，為促進原住民族與科學知識的對話，增進原住民族傳統文化的傳承，並強化全體國民認識原住民族文化，由教育部與原住民族委員會共同主辦、國立東華大學承辦的「114學年度原住民族文化與科學展覽會」競賽，18日於台北福華國際文教會館舉辦。

今年吸引全國100組公私立高中及國中小原住民族（含平埔族群）學生組隊參賽，經線上初選、視訊複審，共有17組隊伍（國小組7隊、國中組5隊及高中組5隊）入圍決賽，最終共選出4類47個獎項。

台東女中表示，其中高中組由國立台東女中「喔～原來如此」隊以「種豆得氮？探討布農族種植halidang（樹豆）對土地之影響」研究作品奪得高中組最高榮譽金熊獎，表現亮眼。

台東女中表示，參賽隊伍由數理實驗班學生胡珈臻、李新捷、南逸瑤及林秝羽組成團隊耗時半年多完成研究，以布農族傳統種植智慧，並透過部落耆老訪談、文獻蒐集、實際種植，在台東農改場技術指導下，分析不同種植方式對土壤含氮量的影響，提出適用的土地復育與農地永續管理，並研發檢測土壤氮含量的儀器，提供農民即時檢測工具，深獲評審肯定與讚賞。

指導老師謝建智、陳文玲表示，對學生的表現感到驕傲，原民科展競賽歷時半年，分為4大階段，從研究發想、成果撰寫、視訊簡報到實體海報展演，最終階段完全由學生主導，展現出團隊自我統整與科學溝通能力，充分呈現原住民族文化與現代科學跨域結合的成果。

台東

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