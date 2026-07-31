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高雄校長人事大風吹 103人異動、15人退休

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府教育局公布113學年度公立高中職、國中、國小及幼兒園校長異動名單，本學年度新任、調任、留任及退休校長共計103人。示意圖／AI生成
高雄市政府教育局公布113學年度公立高中職、國中、國小及幼兒園校長異動名單，本學年度新任、調任、留任及退休校長共計103人。示意圖／AI生成

高雄市政府教育局公布113學年度公立高中職、國中、國小及幼兒園校長異動名單，本學年度新任、調任、留任及退休校長共計103人，其中新任校長20人、調任校長40人、留任原校校長43人，另有15位校長屆齡退休，將於新學年度正式完成布達交接，肩負推動校務發展及教育創新的重任。

教育局表示，這次校長遴選及異動，秉持專業、公平、公正原則辦理，透過校長遴選機制，依據各校辦學需求、教育理念及校長專長進行整體規劃，期盼透過適才適所的人事布局，持續提升學校行政效能與教育品質，帶領學校穩健發展。

本學年度共有20位新任校長（園長）上任，包括楠梓高中黃宏文、那瑪夏國中張毓窈、寶來國中張靜淑、忠孝國中高宓宜、鳳林國中張志遠、藍田國小陳秉筠、小港區鳳鳴國小陳宜亨、彌陀區壽齡國小方朱衣絹、岡山區前峰國小林佩玟、楠梓區莒光國小林博源。

旗山區旗尾國小蘇裕義、小港區明義國小林文鵬、路竹區竹滬國小林怡君、阿蓮區阿蓮國小劉金旻、路竹區三埤國小黃雅慧、六龜區龍興國小吳沛緹、六龜區寶來國小陳意尹、甲仙區小林國小林蕙薌、那瑪夏區民生國小王明華及大寮幼兒園柯柔安園長。

此外，這學年度共有40位校長調任，包括中山高中莊訓當、新莊高中林香吟、瑞祥高中郝靜宜、陽明國中邱元甫、楠梓國中姜正明、旗津國中潘如萍、翠屏國民中小學尹昱文、福山國中田佳立、七賢國中徐東弘、中山國中王慧君。

岡山國中趙莉霞、英明國中鍾文杰、旗山國中陳世明、桃源國中達妮芙．伊斯坦大、大樹國中吳峻毅、圓富國中楊振明，以及多所國小校長異動，希望透過校長專業交流與經驗傳承，為各校注入新的辦學能量。有43位校長選擇留任原校，深耕校務發展，穩定推動各項教育政策與校務經營。

另外，這學年度共有15位校長退休，包括新莊高中王明政、旗津國中黃火炎、楠梓國中高宏上、翠屏國民中小學黃景良、前鎮區復興國小蔡進元、三民區正興國小顏銘志、小港區二苓國小陳春風、苓雅區中正國小陳棨信、鳥松區大華國小莊明廣、那瑪夏區民生國小顏浩義、阿蓮區阿蓮國小簡靜慧、鳳山區中崙國小蕭速農、燕巢區燕巢國小楊欽助、路竹區竹滬國小梁正宏及岡山區兆湘國小陳麗玉。

教育局表示，感謝退休校長多年來對高雄教育付出與奉獻，也期許所有新任、調任及留任校長，持續秉持教育熱忱與專業精神，攜手教師團隊營造優質校園環境，落實適性教育、深化學生學習，陪伴孩子多元發展，共同打造更具競爭力與幸福感的教育品質。

高雄 退休 校長

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