嘉義市國中小校長交接 文雅國小換帥、3校長續任

嘉義市115學年度國民中小學新、卸任校長交接典禮，上午在市府禮堂舉行，市長黃敏惠主持，頒發嘉北國小、志航國小、宣信國小3位連任校長聘書，以及文雅國小新任校長聘書，完成新、連任校長宣誓及印信交接儀式。服務教育界多年的文雅國小校長黃金木退休，由林雅芳接任，象徵教育薪火相傳，開啟教育新篇章。

黃敏惠表示，「教育決定人才，人才決定未來」，每位教育工作者都是培育下一代的重要推手。感謝所有教育夥伴長年秉持教育熱忱與專業精神，在第一線默默耕耘，攜手打造優質學習環境，持續提升嘉義市教育品質，為城市永續發展奠定扎實基礎。

典禮中特別向退休文雅國小校長黃金木致敬。黃敏惠指出，黃金木文雅國小創校即投入校務發展，歷經港坪國小、宣信國小等校服務後，再回到文雅國小擔任校長長達18年，始終深耕教育、用心辦學，不僅奠定學校發展基礎，也為學生打造優質學習環境，市府對其多年來的奉獻表達誠摯感謝。

接任文雅國小校長的林雅芳，擁有完整教育歷練、專業學養及行政經驗，在校長遴選中獲得高度肯定。黃敏惠表示，期待林雅芳承接既有辦學成果，持續推動校務創新與精進，帶領文雅國小邁向新的教育里程碑。

續任3位校長，嘉北國小侯怡如推動校務發展，在校園建設、課程規畫及教育品質提升成果亮眼；志航國小鄭宛鈺積極推展國際教育，串聯校際資源，拓展學生國際視野；宣信國小謝聖雅深耕校園美學與特色教育，帶領團隊發展校本特色，陪伴學生適性發展，打造兼具品質與特色的教育品牌。

教育處長郭添財表示，嘉市校長遴選採嚴謹、公正機制辦理，除安排委員實地訪視學校外，也透過校務經營報告及綜合詢答等程序，全面評估候選人的辦學理念、領導能力及未來規劃，確保遴選出最適任的校長人選。他也感謝所有訪評及遴選委員的專業投入，共同提升嘉義市教育發展。

黃金木分享18年校長生涯，以一句「各位教育夥伴不要氣餒，很快就輪到你們了」幽默致詞，引起現場笑聲。他感謝市府長期提供教育資源與支持，讓各校得以依據自身特色發展，營造符合孩子需求的學習環境，陪伴學生快樂成長。新任校長林雅芳表示，教育核心在「成就每個孩子」，相信每位孩子都擁有獨特潛能，只要提供適切引導與支持，都能發光發熱。未來將秉持適性教育理念，營造尊重差異、鼓勵探索的學習環境，並與教師、家長及社區攜手合作，共同打造溫暖且充滿希望的校園，陪伴孩子健康成長、實現自我價值。

嘉義市115學年度國民中小學新、卸任校長交接典禮，上午在市府禮堂舉行，市長黃敏惠主持，典禮中特別向退休文雅國小校長黃金木（右）致敬。圖／嘉市府提供

嘉義市115學年度國民中小學新、卸任校長交接典禮，上午在市府禮堂舉行，市長黃敏惠主持，文雅國小校長黃金木（左）退休，由新校長林雅芳（右）接任。圖／嘉市府提供