嘉義縣國中小校長交接布達 11人退休、33校異動8月1日上任

嘉義縣115學年度國中小校長遴選結果出爐，今年有11名校長退休，12名校長連任、11名校長異動，另有14名候用校長正式派任，縣長翁章梁今天主持監交儀式，致贈印信予新任小腸，所有職務異動將自8月1日起正式就任，盼透過校長交流與歷練，提升校務發展動能。

教育處表示，國中部分有3名校長連任原校，包括東石國中校長林子欽、溪口國中校長謝正裕及布袋國中校長呂文賢，延續既有校務推動方向；大埔國中小候用校長陳育恬遴選至大吉國中，大吉國中候用校長姜威良接任民雄國中、東榮國中候用校長賴欣旻接任大埔國中小。

國小部分，多名現任校長獲遴選連任，包括太保國小校長陳志光、秀林國小校長翁雅屏、中山國小校長黃柏嘉、義興國小校長陳惠文、新岑國小校長蔡志成、重寮國小校長林杏芳、成功國小校長林松潔、龍港國小校長陳俊雄及永安校長國小周沛玲等，持續帶領學校推動特色教育。

此外，新港國小校長顏金郎轉任大林國小、文昌國小校長賴英杰轉任南新國小、南新國小校長莊政道轉任和睦國小，貴林國小校長鄭宏麟轉任復興國小、中和國小校長呂佳芸轉任新埤國小、沄水國小校長林俊榮轉任大有國小、義竹國小校長闕裕清轉任忠和國小、新美國小校長黃奕仁轉任新港國小、新埤國小校長陳怡君轉任沄水國小、太平國小校長何素勤轉任文昌國小。

大林國小候用校長王菘郁接任貴林國小、民雄國小候用校長劉議聰接任新美國小、龍港國小候用校長徐鶴綾接任山美國小、福樂國小候用校長翁士欽接任中和國小、和睦國小候用校長吳明政接任過路國小、香林國小候用校長陳勝哲接任隙頂國小、復興國小候用校長謝秉育接任布袋國小、竹園國小候用校長翁琪涵接任義竹國小、蒜頭國小候用校長顏慶瑩接任仁和國小、美林國小候用校長郭永學接任太平國小、大林國小候用校長陳俊龍接任排路華德福教育實驗國民小學，另光榮國小由基金會遴聘義竹國小候用校長翁雅欣擔任校長。

嘉義縣國中小校長交接布達，縣長翁章梁今天主持監交儀式，期許將學生視如己出，培育更多優秀人才。圖／嘉義縣政府提供