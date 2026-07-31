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彰化28校校長異動11人退休 教育處長蔡金田卸任返暨大執教

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣115學年度中小學校長今天舉行交接典禮，也有11名校長退休。圖／彰化縣府提供
彰化縣115學年度中小學校長今天舉行交接典禮，也有11名校長退休。圖／彰化縣府提供

彰化縣115學年度中小學校長今天舉行交接典禮，過去校長退休多為個位數，近兩年分別有14人、10人退休，今年度則有11人卸下校長職務，延續近年校長世代交替趨勢；此外共有28校完成校長交接，其中高中1校、國中4校、國小23校進行新任或調任校長異動。教育處長蔡金田也將在8月1日卸任暨南大學執教。

彰化縣長王惠美表示，這次是她與教育處長蔡金田最後一次共同主持校長交接典禮，格外珍惜這份特殊緣分。她感謝蔡金田近3年來帶領教育團隊，推動各項教育工作，為彰化教育奠定堅實且深厚的基礎；即使未來回歸學校服務，也期盼他能持續發揮豐富經驗，為彰化教育提供寶貴建言；王惠美也向11位榮退校長致上最高敬意。

此次退休校長包括彰化藝術高中蔣秉芳；國中有秀水國中林正源、鹿鳴國中許毅貞；國小則包括大竹國小黃馭寰、鹿港國小龍東湖校、永靖國小蘇月妙、復興國小謝添裕、明湖國小賴登農、大興國小梁瑞祺、大同國小李世勳及和美國小陳曉琪。

調任16校部分，國中2校、國小14校。國中為鹿鳴國中校長李錦仁、鹿港國中校長葉方琦；國小包括大竹國小柯文吉、聯興國小鄭玟玟、村東國小劉坤山、舊館國小蔡幸娟、橋頭國小陳俊文、青山國小黃宏田、村上國小陳瑩綺、三條國小鄧仕文、大興國小黃姿綺、明湖國小張通信、大嘉國小王明雅、大同國小王聖賢、永靖國小廖松圳、埔心國小吳旻城。

新任校長12人，包括高中彰化藝術高中林吟馨；國中秀水國中賴姵伶、民權華德福國民中小學姜韋良；國小和美國小何鈴茹、文開國小郭木村、日新國小湯惠雅、水尾國小戴豐田、海埔國小陳裕國、土庫國小陳茂欽、草港國小陳佳鋐、復興國小陳昭伶及鹿港國小陳虹君。

彰化縣115學年度中小學校長今天舉行交接典禮，新任校長宣示。圖／彰化縣府提供
彰化縣115學年度中小學校長今天舉行交接典禮，新任校長宣示。圖／彰化縣府提供

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