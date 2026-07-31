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每年900學生外流…雲林設台師大高中 張麗善：用好學校留人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣115學年度11名新任校長今天由縣長張麗善（左六）布達。記者陳雅玲／攝影
雲林縣115學年度11名新任校長今天由縣長張麗善（左六）布達。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今舉行新卸任校長交接典禮，針對縣府昨宣布將在虎尾高鐵特定區設立台師大高中消息曝光後，引起諸多正反面聲音，縣長張麗善表示，雲林縣每年外漂到外縣市就讀的學生約900人，她希望用好的學校留住人才，也減輕家長的成本。

張麗善今為新任校長布達、致謝退休校長，對於將在虎尾高鐵特定區設立台師大高中消息曝光後，引起諸多正反面聲音，她表示，會請教育處持續向外界說明，讓大家更了解整體規畫。她指出，高鐵特定區原本就已預留國小、國中、高中的教育用地，但學校設立必須建立在足夠的學生數基礎上，目前已率先引進非營利幼兒園，下一步則希望逐步串聯國小、國中到高中的完整教育體系。

她表示，雲林每年約有900多名學生到外縣市就讀，如果能提供更優質的教育環境，就有機會把優秀人才留在雲林，不僅減輕家長讓孩子跨縣市就學的生活成本與經濟負擔，也能讓更多家庭願意留在家鄉。

她說台灣師範大學長年被視為培育優秀教師的搖籃，辦學成果有目共睹，希望透過這項合作，全面提升雲林教育品質，且隨著產業持續發展，越來越多企業有意到雲林投資設廠，企業最關心的議題之一，就是員工子女的教育環境，縣府必須打造更完善的教育體系，讓人才願意留下來，也讓企業沒有後顧之憂。

她相信，台師大的加入，不僅能帶動各級學校形成良性競爭，更能成為雲林教育的重要後盾，無論是在教師專業成長、師資培育或教學資源支持方面，都能持續提供更多協助，讓第一線教師擁有更豐富的專業資源，在教學路上不再孤軍奮戰。

張麗善說，這是她任內最後一次主持新卸任校長交接，她感謝大家7年多來陪伴共同為教育奮戰，未來會有新的縣長來，期待大家共同努力為教育深耕。

1雲林縣國中小今年退休校長共計11位，分別是斗南高中林秀娟、二崙國中蔡月華、台西國中林燦基、水林國中陳勝雄、大美國小黃育珍、中正國小羅瑞蓉、馬光國小胡光漢、大有國小廖欽祿、台西國小蔡維哲、林厝國小王昇泰及僑和國小陳百雀。

初任校長為古坑華德福實驗高中江建德、崙背國中楊智諺、莿桐國中劉佳玲、水林國中林昭良、南陽國小郭蓉蓉、金湖國小官易昌、龍巖國小劉炘衢、林頭國小林正彬、馬光國小李昱慶、山峰華德福國小蔡文斌、台西國小李沛青。

另新任校長14位，原莿桐國中吳佩詩調任斗南高中、原古坑華德福實驗高中郭倢慇調任二崙國中、原崙背國中黃琬珺調任台西國中、原林頭國小吳承典調任大東國小、原山峰華德福國小扈尚善調任旭光國小、原大東國小蔡啓達調任惠來國小、原南陽國小陳雪梅調任林厝國小、原金湖國小陳亮喨調任吳厝國小、原吳厝國小蔡依眞調任僑和國小、原旭光國小黃振崇調任大有國小、原斗南國小王俊孝調任立仁國小、原立仁國小邱慧俐調任斗南國小、原惠來國小黃昱瑋調任中正國小、原龍巖國小胡文仲調任大美國小。

針對縣府昨宣布將在虎尾高鐵特定區設立台師大高中消息曝光後，引起諸多正反面聲音，雲林縣長張麗善表示，雲林縣每年外漂到外縣市就讀的學生約900人，她希望用好的學校留住人才。記者陳雅玲／攝影
針對縣府昨宣布將在虎尾高鐵特定區設立台師大高中消息曝光後，引起諸多正反面聲音，雲林縣長張麗善表示，雲林縣每年外漂到外縣市就讀的學生約900人，她希望用好的學校留住人才。記者陳雅玲／攝影

張麗善 台師大 雲林

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