北市10萬多名學童恐無免費營養午餐可吃 團膳業者曝原因

北市免費營養午餐政策將於新學年上路，議員發現仍有6成學校還沒找到願意承辦營養午餐廠商，教育局承諾8月21日前完成午餐招標。團膳業者今分析，與新政策時程確定較晚、供餐規格改變有關，使得廠商態度趨於嚴謹、觀望。

教育局統計，北市154所國小僅有55所決標，92所國中僅39所完成，換算下來，全市國中小學童高達逾6成、約11.5萬名學童開學後恐無營養午餐可吃。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，過往北市在合約、供應規則的要求就比其他縣市嚴格，承作廠商也都習慣，北市在地業者占3成、新北業者為7成。今年招標進度的確較慢，但仍在掌握中。

陳明信分析原因，一是與今年免費營養午餐政策確定時程比較晚有關，學校往年4月開始招標，新政策直至6月底、7月初才確定，校方7月第1周開始公告。

他說，再者是教育局今年首創「精選餐」，改變供餐的內容跟規格，例如要提供九孔鮑、金目鱸等高價水產品，魚還要去刺，一公斤要價300、400元，九孔鮑一公斤要價600元以上。廠商原本不會採購高價水產品，加上若學校額外要求雙主菜、增加一瓶牛奶，成本提高，廠商會擔心價格異動恐影響利潤，而暫時不投標。

陳明信觀察，今年新政策規定、毒油事件影響，使得廠商投標比較嚴謹、保守、觀望，他也坦言學校開出來的規格是市場機制，如果有廠商評估可行就會標，不可行就不會標。

他說，而且營養午餐標案都是1年、2年，又不像公共工程可追加預算，成本增加得自行吸收，所以廠商都會精算通膨、風險等成本。廠商和學校今年於招標前在規格、條件、價格方面沒共識，才會有部分學校流標情況。

陳明信直言，學校晚了3個月才開始招標，整個時程當然往後延，以目前才標1個月，他不認為進度慢，也分享自家公司承作不少學校，近期派員到校簡報一天都跑3、4場，甚至5場。對於教育局稱會確保8月21日前完成午餐招標，他認為有難度、要努力，前提是校方和廠商要有共識。