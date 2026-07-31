快訊

飛機落地還不能拍！台東旅客拿手機拍窗外螺旋槳遭法辦

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認「隱匿案情」

Pixel 11 Pro Fold摺疊機高畫質照外洩！機身厚度更薄、綠色更深有質感

聽新聞
0:00 / 0:00

AI不只會聊天！金門高中生秀創意 海釣、秘境變智慧服務勇奪雙獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中6名學生參加教育部「115年AI新世代扎根系列活動」，勇奪「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（前右三）在領獎前安排學生參訪鴻海集團。圖／金門高中提供
金門高中6名學生參加教育部「115年AI新世代扎根系列活動」，勇奪「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（前右三）在領獎前安排學生參訪鴻海集團。圖／金門高中提供

AI浪潮席捲各行各業，金門高中也把人工智慧搬進教室，而且不只是教學生使用AI工具，而是鼓勵學生把科技變成解決問題的能力。6名學生今年暑假參加數位發展部、教育部共同舉辦的「115年AI新世代扎根系列活動」，以結合金門特色的兩件作品站上全國成果發表舞台，一舉抱回「表現傑出獎」及「特別表現獎」，展現離島學生的創新實力。

這次獲獎作品分別是「金門海釣平台」與「金門秘境探險」，都是從金門在地出發，運用AI打造更便利的生活體驗。其中，金門海釣平台鎖定金門盛行的海釣文化，整合魚類影像辨識、天氣資訊及釣點相關服務，希望讓釣客透過AI獲得更完整的資訊；金門秘境探險則以旅遊為主題，結合地方文化與景點探索，打造更具互動性的智慧旅遊體驗，讓AI成為認識金門的新幫手。

金門高中校長鄭青青昨日率領黃鈺祥老師及許元寧、李政軒、黃延漢、廖千媛、劉林凱、陳子茉等6名學生前往台北，參加「115年AI新世代成果發表會暨頒獎典禮」。上午先到鴻海科技集團參訪，由鴻海教育基金會執行長汪用和接待，了解企業如何將AI技術導入實際應用，以及未來產業對AI人才的需求；下午則在台北世貿一館進行成果展示，與來自全國各地高中職學生交流創新成果。

參與學生表示，這趟最大的收穫不是得獎，而是接觸到近年備受關注的Hermes Agent（人工智慧代理）概念。和一般生成式AI主要負責生成內容不同，AI代理可以依照需求規劃流程、分析資訊，甚至完成多步驟任務，讓大家對AI的應用有了更深刻的理解，也看見人工智慧未來更多可能性。

帶隊教師黃鈺祥表示，學生從課堂走向企業，再把所學化為作品，不只累積科技應用能力，也培養跨域整合、團隊合作及解決問題的能力。尤其能把創意結合金門特色，並在全國舞台分享成果，更是這次活動最珍貴的收穫。

校長鄭青青表示，AI教育的核心並非追逐科技潮流，而是培養學生善用科技解決真實問題的能力；未來金門高中將持續提供更多元的AI學習資源與實作機會，引導學生結合創意與地方特色，培養面向未來的競爭力，也讓更多人看見金門學生的創新能量。

金門高中6名學生參加教育部「115年AI新世代扎根系列活動」，勇奪「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（左四）特別在領獎前安排學生參訪鴻海集團。圖／金門高中提供
金門高中6名學生參加教育部「115年AI新世代扎根系列活動」，勇奪「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（左四）特別在領獎前安排學生參訪鴻海集團。圖／金門高中提供

金門高中6名學生參加「115年AI新世代扎根系列活動」，以結合金門特色的兩件作品站上全國成果發表舞台，一舉抱回「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（左四）陪同學生赴台領獎。圖／金門高中提供
金門高中6名學生參加「115年AI新世代扎根系列活動」，以結合金門特色的兩件作品站上全國成果發表舞台，一舉抱回「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（左四）陪同學生赴台領獎。圖／金門高中提供

金門 高中生 秘境探險

延伸閱讀

台科大攜手文曄科技開半導體AI應用課 業師指導

永慶高中AI特色班 勇奪韓國世界創新競賽銀牌

世新跨域教育應對AI 語言應用、社會洞察列重點

當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

相關新聞

新竹誠正中學新舊校長交接 郭品禎：深化少年復歸與特教支持

誠正中學今天舉辦代理、新任校長交接暨宣誓典禮，由新任校長郭品禎正式接任。郭品禎表示，將延續歷任校長在少年復歸工作的成果，持續深化輔導、精進課程內容，並強化特殊教育支持，協助觸法少年順利重返社會，盼帶領學校持續提升教育與輔導成效。

雲林台師大高中落腳高鐵特區 教師團體憂跨區搶生

雲林縣立台師大高中最快一一九學年度開始招生，規畫打造涵蓋國小、國中、高中的十二年一貫學校。教團及家長團體均認為，新校雖有望為地方帶來教育創新，但也可能衝擊既有學校招生與資源分配；此外，台師大能否長期穩定投入師資與課程資源也是一大挑戰。

為教師減壓 竹市增30名代理教師、減授課節數

為減輕第一線教師負擔，新竹市長高虹安拍板一一五學年度增置卅名國小編制外代理教師，投入兩千四百萬元經費；國中藝術、綜合活動及健體領域八科教師每周授課節數也將由十九節降至十八節，每學年編列約四百六十萬元支應，讓校內教學、五育均衡發展。

台師大雲林設高中 最快119學年招生

台師大與雲林縣府合作，將在虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」，明年動工建校；新校規模涵蓋高中、國中及國小等三個教育階段，規畫卅六班、九百名學生，最快一一九學年開始招生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。