AI不只會聊天！金門高中生秀創意 海釣、秘境變智慧服務勇奪雙獎

AI浪潮席捲各行各業，金門高中也把人工智慧搬進教室，而且不只是教學生使用AI工具，而是鼓勵學生把科技變成解決問題的能力。6名學生今年暑假參加數位發展部、教育部共同舉辦的「115年AI新世代扎根系列活動」，以結合金門特色的兩件作品站上全國成果發表舞台，一舉抱回「表現傑出獎」及「特別表現獎」，展現離島學生的創新實力。

這次獲獎作品分別是「金門海釣平台」與「金門秘境探險」，都是從金門在地出發，運用AI打造更便利的生活體驗。其中，金門海釣平台鎖定金門盛行的海釣文化，整合魚類影像辨識、天氣資訊及釣點相關服務，希望讓釣客透過AI獲得更完整的資訊；金門秘境探險則以旅遊為主題，結合地方文化與景點探索，打造更具互動性的智慧旅遊體驗，讓AI成為認識金門的新幫手。

金門高中校長鄭青青昨日率領黃鈺祥老師及許元寧、李政軒、黃延漢、廖千媛、劉林凱、陳子茉等6名學生前往台北，參加「115年AI新世代成果發表會暨頒獎典禮」。上午先到鴻海科技集團參訪，由鴻海教育基金會執行長汪用和接待，了解企業如何將AI技術導入實際應用，以及未來產業對AI人才的需求；下午則在台北世貿一館進行成果展示，與來自全國各地高中職學生交流創新成果。

參與學生表示，這趟最大的收穫不是得獎，而是接觸到近年備受關注的Hermes Agent（人工智慧代理）概念。和一般生成式AI主要負責生成內容不同，AI代理可以依照需求規劃流程、分析資訊，甚至完成多步驟任務，讓大家對AI的應用有了更深刻的理解，也看見人工智慧未來更多可能性。

帶隊教師黃鈺祥表示，學生從課堂走向企業，再把所學化為作品，不只累積科技應用能力，也培養跨域整合、團隊合作及解決問題的能力。尤其能把創意結合金門特色，並在全國舞台分享成果，更是這次活動最珍貴的收穫。

校長鄭青青表示，AI教育的核心並非追逐科技潮流，而是培養學生善用科技解決真實問題的能力；未來金門高中將持續提供更多元的AI學習資源與實作機會，引導學生結合創意與地方特色，培養面向未來的競爭力，也讓更多人看見金門學生的創新能量。

金門高中6名學生參加教育部「115年AI新世代扎根系列活動」，勇奪「表現傑出獎」及「特別表現獎」，校長鄭青青（左四）特別在領獎前安排學生參訪鴻海集團。圖／金門高中提供