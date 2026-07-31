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澎湖國中小校長交接 風櫃國小校長林妍伶任教育處長

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖縣國中小學校長今天舉行布達交接典禮，其中昨天剛接任教育處長的前風櫃國小校長林妍伶，成為會場注目焦點。

澎湖縣國中小學校長布達交接暨宣誓就職典禮，今天上午在澎湖特殊教育資源中心舉行，由副縣長林皆興主持，在一一頒贈聘書後宣誓就職，昨天甫到任的教育處長林妍伶也出席，見證這歷史性一刻。

林皆興表示，校長職務不僅是一項榮譽，更肩負引領學校發展重責，面對少子化趨勢及教育環境快速變遷，學校經營不能再沿用傳統思維，而應以創新視野與前瞻策略因應各項挑戰；尤其人工智慧（AI）興起是未來教育工作核心，教師引導學生思考與學習，讓澎湖學子具備迎向未來的關鍵素養，在科技快速發展的時代持續與時俱進。

澎湖縣政府表示，115學年度國中小校長遴選結果，今年計有國中校長5位榮調與新任；國小校長則有6位連任、調任校長2位。

澎湖風櫃國小校長林妍伶，因辦學績優獲拔擢出任澎湖縣政府教育處長一職，並於昨天上任，這也是陳光復縣長先後2任縣長任內，繼謝國村、葉子超2校長出任教育處長後的第3位，格外引人注目。

澎湖 校長 教育

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