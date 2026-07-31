誠正中學新舊校長交接 郭品禎：深化少年復歸與特教支持

誠正中學今天舉辦代理、新任校長交接暨宣誓典禮，由新任校長郭品禎正式接任。郭品禎表示，將延續歷任校長在少年復歸工作的成果，持續深化輔導、精進課程內容，並強化特殊教育支持，協助觸法少年順利重返社會，盼帶領學校持續提升教育與輔導成效。

郭品禎在苗栗縣政府教育處擔任課督近7年，今天有苗栗縣政府、苗栗學校與外縣市的課督前來，她也感謝各界的祝福。郭品禎致詞表示，感謝各界對誠正中學的支持，也感謝矯正署及法務部給予她服務機會。她說，自己剛進入矯正體系、初任校長，未來仍需各界協助。歷任校長在少年復歸工作已奠定良好基礎，她將持續深化少年復歸輔導，並檢視、精進課程內容，推動更多措施。

她指出，目前矯正學校面對不少特殊教育需求學生，特教資源與教學仍有精進空間，也是未來的重要挑戰。她認為，矯正體系是少年觸法後的最後一道防線，更是蛻變重生的起點，期盼協助學生順利回歸社會，未來也將持續努力推動校務發展，提升教育與輔導成效。

代理校長、現任副校長陳鴻生致詞表示，即將卸任校長職務，感謝行政團隊這段期間的支持與包容，共同穩定校務、克服挑戰，推動課程多元化、深化品格教育與生涯輔導，並打造更友善的校園環境。他說，今天的交接是新旅程的開始，期許學校在既有基礎上持續創新突破，也祝福新任校長校務推動順利。

法務部矯正署副署長劉玲玲致詞表示，郭品禎曾任國立竹南高中教師，並在苗栗縣政府教育處擔任課程督學近7年，具備豐富的行政管理與課程發展經驗。她指出，隨著時代快速變遷，學生的情緒健康、心理需求及AI科技融入教育，都是校園必須面對的新課題，而矯正學校的學生更具特殊性與複雜性，期許郭品禎發揮教育專業，引導學生反思成長，培養健全人格。

劉玲玲表示，校長肩負改變孩子人生的重要使命，矯正署期待學校建構兼具溫暖與力量的支持系統，持續強化心理輔導、行為修復及生涯探索，讓學生在尊重與理解的環境中重新認識自己。她也盼深化少年轉銜復歸工作，讓教育成果延續至家庭與社會，建立更完善的復歸機制。

她強調，專業的校園文化是學校永續發展的根本，期許誠正中學團隊持續精進，打造教師能充分發揮專業、學生安心學習與成長的教育環境。

誠正中學今天舉辦代理、新任校長交接暨宣誓典禮，新任校長郭品禎（右）接下印信。記者郭政芬／攝影

誠正中學校長郭品禎表示，將延續歷任校長在少年復歸工作的成果，持續深化輔導、精進課程內容記者郭政芬／攝影