雲林台師大高中落腳高鐵特區 教師團體憂跨區搶生

雲林縣立台師大高中最快一一九學年度開始招生，規畫打造涵蓋國小、國中、高中的十二年一貫學校。教團及家長團體均認為，新校雖有望為地方帶來教育創新，但也可能衝擊既有學校招生與資源分配；此外，台師大能否長期穩定投入師資與課程資源也是一大挑戰。

台灣教育產業工會副理事長葉明政表示，新校對雲林整體文教發展應該有積極意義，且相信可能成為其他縣市的新示範標竿。不過勢必也會對雲林傳統公私立名校的招生結構與周邊學校的生源分布帶來壓力。甚至，當縣府資源集中於高鐵特定區新校，負擔設立新校所需的高額土地、建校與硬體興建經費，對其他鄉鎮或偏鄉學校中小型學校而言，可能也會有資源回收相對剝奪感。

葉明政分析，長期來看，台師大支援師資與課程資源的注入是不是具有穩定性，將是重要的挑戰。畢竟從台北到雲林還是有一段距離，若流動率過高，恐影響新校辦學品質。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，樂見台師大與地方合作辦學，將都會教育資源引入地方。不過也提醒，新校位於雲林高鐵特區，又具備台師大品牌加持，應避免過度行銷，導致跨區搶學生。此外，未來若推動教育實驗或研究，校方應充分向學生及家長說明，確保資訊公開透明。