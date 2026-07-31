台師大雲林設高中 最快119學年招生

台師大與雲林縣府合作，將在虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」，明年動工建校；新校規模涵蓋高中、國中及國小等三個教育階段，規畫卅六班、九百名學生，最快一一九學年開始招生。

雲林台師大高中的校址選定在雲林縣立田徑場附近虎興西二路、建成路旁，初估經費約十九億元，由縣府逐年編列，設校籌備處昨掛牌。雲林縣教育處長邱孝文指出，縣府已在高鐵特定區內規畫六點七公頃文教用地，正好縣長張麗善得知台師大積極擴展地方中小學教育，促成這樁美事。

根據規畫，國高中每年級各四班，國小每年級二班，每班以廿五人為原則，逐年招生。且新校不只培養學生，也持續支持教師，盼讓師資生可在真實場域中觀課、見習、共備、試教與實習，並依據不同學科特性設計參與式學習。

台師大校長宋曜廷表示，根據台師大學生會近期調查發現，師資生真正擔心的已不只是「會不會教」，而是能否面對班級經營、親師溝通、行政協作及學生差異等複雜的教育現場，新校將成為台師大落實師資培育臨床前移與教師支持的基地。

台師大師培學院院長劉宇挺表示，如同醫學生到醫院跟診，師資生也要藉由實習嘗試應用教學方法，學生一定要到現場嘗試，看資深教師怎麼開親師會、怎麼處理特殊生狀況，以此再帶入師培課程，就不會只感受到一堆理論。若未來師培臨床前移能做得扎實，也不排除與教育部溝通，是否開放折抵部分實習時數。