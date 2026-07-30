台師大在雲林設公立中小學 盼推動教育見習、師培臨床前移

台師大攜手雲林縣政府，將於雲林高鐵特區設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」。台師大校長宋曜廷指出，新校將成為台師大落實師資培育臨床前移與教師支持的基地。他也指出，現行師培的關鍵問題，在於師資生太晚接觸真實的教學現場，師資生擔心的不是「會不會教」，而是能否面對班級經營、親師溝通等現場狀況。

新校將涵蓋高中、國中及國小三個學習階段，規劃36班、約900名學生規模，預計最快119學年度開始招生。將朝高中每年級4班、共12班；國中每年級4班、共12班；國小每年級2班、共12班方向辦理，每班以25人為原則，逐年招生，校址預定於雲林高鐵站特定區。

雲林台師大高中盼讓師資生可在真實場域中觀課、見習、共備、試教與實習，並依據不同學科特性設計參與式學習；初任教師可獲得教學諮詢與專業社群支持；大學教授則可與第一線教師共同分析學生學習、發展課程及改善教學，新校不只培養學生，也持續支持教師。

根據台師大學生會近期調查顯示，34.9%受訪師培生明確表示目前「不傾向」投入教職；且學生對危機處理及人際溝通課程的需求，甚至高於課程設計與評量。

宋曜廷表示，該調查發現，師資生真正擔心的已不只是「會不會教」，而是能否面對班級經營、親師溝通、行政協作及學生差異等複雜的教育現場。對此，才要推動教育見習與師培臨床前移，讓師資生在修課期間即進入學校，從觀課、參與教學、共同備課、試教到反思研究，讓理論與實務交替進行；師資生也必須學習在不同學科中設計參與式學習，掌握學生學習反應，並根據真實課堂情況調整教學。

宋曜廷強調，專業不是取得教師證的當下就突然速成，必須在一次次的觀察、實作、回饋中逐步形成。他強調，師培大學不只是要培養老師，也要讓其留下來，透過師培導師、教學諮詢等方式，協助新老師面對挑戰。

台師大師培學院院長劉宇挺表示，如同醫學生會到醫院跟診，師資生也要藉由實習嘗試應用教學方法，因此學生一定要到現場嘗試，看資深教師怎沒開親師會、怎麼處理特殊生的狀況，以此再帶入師培課程，學生就不會只感受到一堆理論，於師培階段就落實見習，師資生就會有更完整的經驗。

劉宇挺也指出，若未來師培臨床前移能做得扎實，甚至也不排除與教育部溝通，看是否開放折抵部分的實習時數。