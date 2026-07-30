臺師大將在雲林設立高中119年招生 設校籌備處今掛牌並簽署MOU
臺灣師大與雲林縣府攜手將在虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立臺灣師大高中」，預定以19億元明年動工建校，設校籌備處今天在斗六教師研習中心正式掛牌並簽訂MOU，為雲林教育跨出新的里程碑；新校規模從國小到高中，119年開始招生共36班約900人，後續將視環境需求再增班。
今天設校籌備處由雲林縣長張麗善和臺師大校長宋曜廷、立委張嘉郡、議長黃凱等人共同揭牌，雙方並簽訂合作意向書MOU，同時也說明雙方合作契機與設校進程。
教育處長邱孝文指出，高鐵特定區有台大、虎科大及科技園區，並陸續完成社會住宅、雙語幼兒園、數位繪本館、運動園區、醫療擴建與文化設施等建設，可預見未來人口和產業的發展需求，縣府已在區內規畫6.7公頃文教用地，因應未來發展之需，正好縣長得知臺師大積極擴展地方中小學教育，因此促成了這樁雲林設校的美事。
「雲林縣立臺灣師大高級中等學校」預定119年8月開始招生，高中及國中、小將各12班合計共36班，每班25人共約900名學生。校址選定在雲林縣立田徑場附近虎興西二路、建成路約6.7公頃用地，初估經費約19億元由縣府逐年編列。
臺師大也指出，將來不僅引進師資建立師資培訓平台，AI倫理中心將進駐協助雲林發展AI教育、科技素養及數位公民教育；打造複合式體育運動設施、增設音樂藝文展演場所，讓學校發揮最大效益，提供雲林更多休閒教育資源。
張麗善表示，高鐵特定區發展已漸成熟，需要一所兼具示範、創新與資源共享的新型態學校，讓年輕人安心返鄉就業、成家育兒。新校不只是引進大學品牌，更不是和周邊學校競逐，而是扮演示範、研發與共享平台，把臺師大的專業量能轉化為雲林可長期運用的公共教育資產，並落地生根成為南部的教育燈塔。
宋曜廷也表示，當下少子少但各地公立學校入學率及發展資源，相對不如私校，期待透過與雲林合作為基礎，一起為公立中小學「共構優質教育生態圈」，解決當前困境，作為將來公立中小學發展的示範學校，提升地方教育。
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