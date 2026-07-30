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臺師大將在雲林設立高中119年招生 設校籌備處今掛牌並簽署MOU

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影

臺灣師大雲林縣府攜手將在虎尾高鐵特定區設立「雲林縣立臺灣師大高中」，預定以19億元明年動工建校，設校籌備處今天在斗六教師研習中心正式掛牌並簽訂MOU，為雲林教育跨出新的里程碑；新校規模從國小到高中，119年開始招生共36班約900人，後續將視環境需求再增班。

今天設校籌備處由雲林縣長張麗善和臺師大校長宋曜廷、立委張嘉郡、議長黃凱等人共同揭牌，雙方並簽訂合作意向書MOU，同時也說明雙方合作契機與設校進程。

教育處長邱孝文指出，高鐵特定區有台大、虎科大及科技園區，並陸續完成社會住宅、雙語幼兒園、數位繪本館、運動園區、醫療擴建與文化設施等建設，可預見未來人口和產業的發展需求，縣府已在區內規畫6.7公頃文教用地，因應未來發展之需，正好縣長得知臺師大積極擴展地方中小學教育，因此促成了這樁雲林設校的美事。

「雲林縣立臺灣師大高級中等學校」預定119年8月開始招生，高中及國中、小將各12班合計共36班，每班25人共約900名學生。校址選定在雲林縣立田徑場附近虎興西二路、建成路約6.7公頃用地，初估經費約19億元由縣府逐年編列。

臺師大也指出，將來不僅引進師資建立師資培訓平台，AI倫理中心將進駐協助雲林發展AI教育、科技素養及數位公民教育；打造複合式體育運動設施、增設音樂藝文展演場所，讓學校發揮最大效益，提供雲林更多休閒教育資源。

張麗善表示，高鐵特定區發展已漸成熟，需要一所兼具示範、創新與資源共享的新型態學校，讓年輕人安心返鄉就業、成家育兒。新校不只是引進大學品牌，更不是和周邊學校競逐，而是扮演示範、研發與共享平台，把臺師大的專業量能轉化為雲林可長期運用的公共教育資產，並落地生根成為南部的教育燈塔。

宋曜廷也表示，當下少子少但各地公立學校入學率及發展資源，相對不如私校，期待透過與雲林合作為基礎，一起為公立中小學「共構優質教育生態圈」，解決當前困境，作為將來公立中小學發展的示範學校，提升地方教育。

雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處揭牌，雙方代表也簽署合作意向書MOU。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處揭牌，雙方代表也簽署合作意向書MOU。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處揭牌，雙方代表也簽署合作意向書MOU。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處揭牌，雙方代表也簽署合作意向書MOU。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和臺灣師大攜作將在虎尾高鐵特定區的縣立田徑場附近設立「雲林縣立臺灣師大高中」，預定119年完成建校並開始招生。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府和臺灣師大攜作將在虎尾高鐵特定區的縣立田徑場附近設立「雲林縣立臺灣師大高中」，預定119年完成建校並開始招生。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和臺灣師大攜作將設立「雲林縣立臺灣師大高中」，今天設校籌備處在斗六教師研習中心掛牌，預計119年完成建校開始招生。記者蔡維斌／攝影

雲林 師大 MOU

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