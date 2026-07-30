不老棒球隊前進花蓮國小校園 相差一甲子阿公阿嬤對決小球員

弘道老人福利基金會首度到花蓮舉辦「不老棒球爺奶夏令營」，邀請在地唯一一支不老棒球隊「瑪拉道」到秀林鄉水源國小傳承球技，有趣的是，瑪拉道球員許信德是水源國小棒球隊教練的教練，71歲身手仍然矯健，讓小小棒球員相當欽佩。

弘道基金會推動不老棒球聯盟至今，全台已有19支球隊，693位球員平均年齡68歲。不老棒球爺奶夏令營連辦3年，今年首度移師到花蓮。

「瑪拉道」14位棒球員平均年齡68歲，今天身兼領隊、教練的許信德帶領，來到秀林鄉水源國小，與20位小三到小六、年紀差逾60歲的少棒隊員交流，而水源國小教練曾立德，就讀高中時的棒球隊教練就是許信德。

許信德是阿美族人，就讀花蓮市第一縣立初中時接觸棒球，當兵時也加入台灣棒球教父曾紀恩擔任教練的空軍虎風棒球隊，退伍後在各級學校教棒球。隨著年紀增長，原本以為沒機會再下場打球，9年前因弘道推動不老棒球聯盟，他也號召親友組成「瑪拉道」，隊名來自阿美族語，意思是「太陽神」。

許信德說，隊員們每周兩天練習，還透過不老棒球聯盟賽事到各地比賽，平常也會與縣內國小棒球隊交流，少棒球員看到他們這麼認真打球，也都想學習投球、打擊技巧，是很棒的交流與傳承，而今天遇到自己教過的學生，更覺得特別有意義。

許信德的妹妹、65歲的凱汀法菈住在光復鄉佛祖街，去年堰塞湖洪災時受創嚴重，幸好家人都平安，但房子已經毀損，目前住在中繼屋，藉由打球、聊天，讓她遠離洪災陰霾，重新展露笑容。

水源國小6年級球員尤杰恩對於長輩們的棒球實力相當訝異，直說很厲害；教練曾立德說，透過不老棒球爺奶夏令營交流，讓小朋友們知道，阿公阿嬤也會打球，讓棒球精神代代傳承，等他65歲，也要參加不老隊球隊。

弘道老人福利基金會舉辦不老棒球爺奶夏令營，今天前進花蓮秀林鄉水源國小，許信德教練（右）與教過的學生、水源棒球隊教練曾立德相見歡。圖／弘道老人福利基金會提供

花蓮瑪拉道不老棒球隊球員向水源國小棒球隊球員分享打擊技巧。圖／弘道老人福利基金會提供

花蓮瑪拉道不老棒球隊球員今天到秀林鄉水源國小，與少棒球員交流。圖／弘道老人福利基金會提供