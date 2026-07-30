培育基礎科學人才台灣實中明年招生 前校長：另起爐灶未解根本問題

教育部規畫成立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中），希望培育更多基礎科學人才，最快明年2月招生，8月入學，首屆招收30人。不過，前興大附中校長陳勇延認為，若未先解決現有科學班制度問題，即使成立新學校，也未必能解決基礎科學人才流失的困境；希望政策在另起爐灶前，應先完整診斷既有制度問題，「真正的改革，通常不是從一塊嶄新的校牌開始」。

陳勇延表示，台灣目前已有10所高中設置科學班，原本就是透過高中與大學合作、專題研究及大學課程，培養具科學潛力的學生。他指出，如果教育部認為科學班未能有效引導學生投入基礎科學，應先檢討既有制度，而不是直接成立新的高中。

陳勇延說，教育部曾指出，科學班學生雖然在科展、國際奧林匹亞等競賽表現亮眼，但進入大學後，僅約兩成選擇物理、化學、數學、地質等基礎科學領域，多數仍就讀醫學、電機、資訊等科系。若問題出在學生職涯發展、科研環境、產業待遇、升學制度或家長價值觀，新設一所學校恐怕無法改變這些結構因素。

「原來的科學班出了什麼問題？解決了嗎？」陳勇延質疑，如果連既有科學班無法留住基礎科學人才的原因都沒有釐清，新學校又如何保證不會面臨相同結果。他認為，若台灣實中未來能採取新的招生方式、課程設計、更高師生比、大學雙師制度及更多研究資源，這些制度未必只能放在新學校，也應思考是否能先導入現有科學班，選定部分學校試辦改革，再長期追蹤學生的學習、升學及生涯發展，作為政策調整依據。

陳勇延表示，若政府認為新學校能突破法規、人事、課程或升學制度限制，也應說明為何相同的制度鬆綁無法適用於既有科學班。他認為，在另起爐灶以前，政府至少應該公開回答四個問題，包括現行制度究竟哪裡失靈、為何不能在既有學校改善、新學校的改革措施如何對應既有問題，以及未來成功的評估指標為何。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也說，現有的科學班已具培育科學人才的功能，國家若真的希望培育基礎研究人才，重點應是改善研究環境與待遇，「基礎研究待遇不好，人才當然不會往這個方向走。」根本問題未解，即使成立新的學校體制，也未必能留住人才，反而可能衍生更多問題。

史美奐說，高中生提早進入接近大學的培育模式，除了課程之外，生活適應同樣重要，學生住宿後需要多少輔導人員、如何照顧學生生活與心理需求，都應事先規畫清楚。

史美奐認為，目前政策推出得太快、想像太理想，許多細節仍未說明，包括完整課程規畫、行政系統、師資等都尚未公布，「沒有課程內容，要怎麼找學生進去？」教育部應先提出完整配套與細節，讓各界充分討論，再推動招生，而不是在制度尚未成熟前就讓學生投入。