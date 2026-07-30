基隆某國中新生衝突受傷 市府澄清：非剪刀傷是拉扯中抓傷

基隆市今天有家長在臉書社團貼文有國中學生遭剪刀刺傷，引發家長關注。基隆市政府教育處表示，經查是新生在互動過程中因溝通過程發生衝突，造成一名學生手部抓傷，並非剪刀傷，目前狀況穩定，校方已第一時間通知家長，並持續關心學生後續恢復情形，學校依規定完成校安及相關通報程序，教育處將持續關注事件後續發展，並協助學校妥善處理。

有家長貼文說，在暑期輔導課程，有學生被同學劃傷，擔心學生安全狀況，盼教育處及兒少處介入處理。

經了解，事件發生於學生下課休息時間，當事學生當日到校時情緒較為不穩定，其他同學出於關心上前互動，過程中疑因彼此理解落差而發生衝突，造成另一名學生手部抓傷。

學校表示，事件發生當下，教師立即介入協助處理，並將現場剪刀收起，傷勢以皮肉抓傷為主，不是剪刀傷，目前狀況穩定，校方已第一時間通知家長，並持續關心學生後續恢復情形。

市府教育處指出，事件發生後，學校已立即啟動校內安全維護及輔導機制，教育處也同步請特教資源中心及學生輔導諮商中心提供專業支持，協助學校進行個案評估、情緒支持及後續輔導處遇。後續將請學校持續檢視學生學習及適應需求，評估提供包括特殊教育助理員等相關支持措施，並結合專業團隊協助學生穩定情緒、提升校園適應。

教育處已同步通知兒少處共同掌握及關心，必要時投入協作支援，透過跨局處合作提供學生及家庭所需協助。校方後續也將安排雙方家長溝通，共同陪伴學生穩定就學，教育處將持續支持學校提供完善的特殊教育及輔導資源，維護學生受教權益與校園安全。