減輕教師負擔 竹市增30名代理教師、國中8科再減課

為減輕第一線教師負擔，新竹市長高虹安拍板115學年度增置30名國小編制外代理教師，投入2400萬元；國中藝術、綜合活動及健體領域8科教師每周授課節數也將由19節降至18節，每學年編列約460萬元支應。

高虹安表示，因應國小兼任主任及組長減授課節數後衍生的教學需求，115學年度將依各校實際減授課節數，核配30名增置員額，由編制外代理教師補足教學人力。市府盤整財源編列2400萬元，盼透過增置教師減輕授課壓力，讓教師有更多時間投入教學、備課及學生輔導。

高虹安指出，她上任後自112學年度第1學期起，已將國中藝術、綜合活動及健康與體育領域共8科教師每周授課節數，由20節降為19節，包括音樂、視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育及體育。

市府自115學年度起將再降至18節，每學年度編列約460萬元支應。高虹安表示，這些科目教師除教學外，也肩負校內團隊培訓、競賽指導及相關業務，盼落實「科科等值」，推動五育均衡發展。

此外，市府自今年2月1日起發放學校行政人員激勵獎金，每學期按月核發，校長每月最高2000元、處室主任1500元、組長及副組長1000元，籌措約2000萬元經費支應。

教師支持部分，市府也將教師心理諮商經費由53萬5000元提高至110萬元，另提列90萬元競爭型計畫辦理教師法律諮商，協助處理因公涉訟等法律問題。

高虹安表示，市府邁入「AI教育元年」，同步推動「教育新心—三亮點」政策，從行政減量、教學精緻化及「新竹好學」等面向著手，持續減輕教師教學與行政負擔，並以「國際、科技、人文、永續」四大核心價值推動教育創新。