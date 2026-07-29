快訊

張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突爆粗口…韓國瑜緊急宣布散會

柯文哲證實個人帳戶全被查封 自嘲到處化緣奉旨乞討「不太需要錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

教師涉對學生數位性剝削！監院糾正萬芳高中性平會失能 北市回應

中央社／ 台北29日電
台北市萬芳高中外觀。圖／取自Google Maps
台北市萬芳高中外觀。圖／取自Google Maps

監察院昨天就北市萬芳高中教師涉犯對學生進行數位性剝削，指學校性平會審議與申復機制嚴重失能，提出糾正。教育局今天表示，將把相關缺失提送校長成績考核委員會審議，預計1個月內執行。

監察院28日發布，「台北市立萬芳高級中學教師涉犯對學生進行數位性剝削，該校性平會審議與申復機制嚴重失能，任由不適任教師掌握行政權力，監察院提出糾正」。

台北市教育局簡述此案處理迄今全程，此案於114年2月學校接獲陳情後，依法啟動校園性別事件調查，學校第一時間依法暫時停聘涉案教師；接著，學校於114年5月性別平等教育委員會調查認定事件不成立，未符合教師法停聘法定要件，依法恢復其職務。

教育局說，司法方面，115年4月法院一審判決有罪後，這名教師即依法停止執行職務，自此未再擔任任何行政或教學工作；後續經法定程序審議，教育局於115年5月核定解聘，並依教師法規定，令其終身不得任教。

教育局說，針對監察院糾正萬芳高中性平會及申復審議機制失職等缺失，教育局就督導學校之責深切檢討，並會就監察院所指缺失部分提送校長成績考核委員會審議，預計1個月內進行審議。

萬芳 性平 性剝削 監察院

延伸閱讀

監院糾正南聰隱匿性平事件 再彈劾前校長等2人

校事會議修法退回重訂 教團肯定籲廢除校事會議

桃園拋「專案小組」解校事會議爭議 教育界反應兩極

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

相關新聞

金門校長大風吹！ 蔡美意首掌金沙國中、孫麗琪回鍋開瑄國小成焦點

金門校長也大風吹！金門縣政府今天公布115學年度所屬各級學校校長異動名單，共有5所學校校長調整，其中1人為首次出任校長、1人回鍋原校，其餘3人為校長職務異動，另有7名校長連任、2名校長屆齡退休。縣府將於7月31日舉行原、新任校長聯合布達交接典禮，人事命令自8月1日起生效，迎接新學年度。

「AI給得了答案給不了價值判斷」 高中生桌遊工作坊「玩」出倫理思辨力

AI時代更需思辨力！信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會，8月於台中、高雄舉辦高中生倫理桌遊工作坊，用全台首創《倫流說理》培養獨立判斷力，熱烈報名中。

台灣實中首創「甄選營」招生 特殊選才銜接高等研究學院

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）將設於國立灣大學國青大樓，將於明年2月開始招生，首屆預計招收30名學生，並於明年8月正式入學，將透過筆試、面試及首創約一周的「甄選營」，選拔具科研潛力的國中生，未來再銜接由台大、清大、陽明交大及成大共同成立的台灣高等研究學院（TAAS）。

教師涉對學生數位性剝削！監院糾正萬芳高中性平會失能 北市回應

監察院昨天就北市萬芳高中教師涉犯對學生進行數位性剝削，指學校性平會審議與申復機制嚴重失能，提出糾正。教育局今天表示，將把...

AI導覽上線 汐止區崇德國小「螢光所在」升級2.0

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，並且在2年前打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示空間，而今年在在地企業宏正自動科技的協助下，「螢光所在」全面升級2.0版，導入AI互動語音導覽、智慧環控系統以及沉浸式聲光設備，打造兼具科技感與教育性的智慧生態展館。

台灣實中發獎學金補助學生做研究 退出體制免追回

教育部創設國內首個國立學校型態實驗教育學校台灣實中，並向上銜接台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣培育基礎科學人才。今天舉行籌備處揭牌儀式，教育部會後接受聯訪時說，台灣實中設有獎助學金，用以補助學生做研究探索，甚至能嫁接國外研究團隊、赴海外實驗室，又實中獎學金非公費制，學生退出體制，不會要求繳回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。