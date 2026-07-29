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教師涉對學生數位性剝削！監院糾正萬芳高中性平會失能 北市回應
監察院昨天就北市萬芳高中教師涉犯對學生進行數位性剝削，指學校性平會審議與申復機制嚴重失能，提出糾正。教育局今天表示，將把相關缺失提送校長成績考核委員會審議，預計1個月內執行。
監察院28日發布，「台北市立萬芳高級中學教師涉犯對學生進行數位性剝削，該校性平會審議與申復機制嚴重失能，任由不適任教師掌握行政權力，監察院提出糾正」。
台北市教育局簡述此案處理迄今全程，此案於114年2月學校接獲陳情後，依法啟動校園性別事件調查，學校第一時間依法暫時停聘涉案教師；接著，學校於114年5月性別平等教育委員會調查認定事件不成立，未符合教師法停聘法定要件，依法恢復其職務。
教育局說，司法方面，115年4月法院一審判決有罪後，這名教師即依法停止執行職務，自此未再擔任任何行政或教學工作；後續經法定程序審議，教育局於115年5月核定解聘，並依教師法規定，令其終身不得任教。
教育局說，針對監察院糾正萬芳高中性平會及申復審議機制失職等缺失，教育局就督導學校之責深切檢討，並會就監察院所指缺失部分提送校長成績考核委員會審議，預計1個月內進行審議。
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