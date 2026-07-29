教師涉對學生數位性剝削！監院糾正萬芳高中性平會失能 北市回應

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，並且在2年前打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示空間，而今年在在地企業宏正自動科技的協助下，「螢光所在」全面升級2.0版，導入AI互動語音導覽、智慧環控系統以及沉浸式聲光設備，打造兼具科技感與教育性的智慧生態展館。

2026-07-29 18:42