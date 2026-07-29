AI導覽上線 汐止區崇德國小「螢光所在」升級2.0

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，並且在2年前打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示空間，而今年在在地企業宏正自動科技的協助下，「螢光所在」全面升級2.0版，導入AI互動語音導覽、智慧環控系統以及沉浸式聲光設備，打造兼具科技感與教育性的智慧生態展館。

當展館燈光緩緩亮起，耳邊傳來螢火蟲精靈「小光」親切的問候聲，搭配潺潺溪流與蟲鳴鳥叫的自然音景，彷彿瞬間走進夜晚森林，崇德國小長期深耕螢火蟲復育與生態教育，不僅建置螢火蟲養殖及復育場域，更結合校本課程推動環境教育，113年設置全國少見的校園螢火蟲主題常設展「螢光所在」，透過模型展示、多媒體設備及互動體驗，讓學生認識螢火蟲生態與棲地保育的重要性，成為學校特色課程的重要亮點。

今年展館再度升級，最大特色是全新AI虛擬導覽員「小光」。參觀者只需按下一鍵啟動按鈕，系統便能同步整合燈光、音響與導覽設備，由「小光」帶領大家展開探索旅程。從螢火蟲的一生、發光原理到保育行動，透過故事化的方式呈現，讓學生在沉浸式情境中輕鬆學習生態知識。

崇德國小校長李顯鎮表示，在民國114年3月整個硬體設備展場就已經建置完畢，但是一直認為螢火蟲生態課程是崇德國小的特色，要永續經營的話，應該要有語音導覽系統，讓更多參與者能夠使用，同時也可以提升展場的品質，因緣際會下跟宏正合作，經過半年討論，由兩邊團隊一起思考著怎麼建置語音導覽系統，透過大家的努力已經建置完畢，現在老師帶學生來，可以先聆聽一下6分鐘整體的導覽，接著再分中高年級的平板的闖關，低年級就是透過學習單，整體下來讓崇德國小的生態課程能夠更豐富。

宏正自動科技永續發展組專員指出，宏正以「生根汐止．汐止深耕」為社會參與主軸，2025年底啟動《螢火蟲的光．和作用》，從鄰近總部的茄苳溪流域出發，秉著流域共榮提高在地認同，串聯上游棲地復育與下游崇德國小生態教育，我們希望復育的不只是螢火蟲，更是孩子理解家鄉、認同地方並持續守護環境的能力。

此外，展館導入智慧環控系統與自然音場設計，細膩還原溪流、蟲鳴與森林聲景，搭配情境燈光營造夜間生態環境氛圍，讓孩子彷彿置身真實森林，透過視覺、聽覺及互動體驗的整合，提升學習的真實感與參與感，讓環境教育更加生動有趣。