快訊

街口創辦人胡亦嘉判7年 法官批目無法紀：對女檢察官做侮辱性肢體語言

熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI導覽上線 汐止區崇德國小「螢光所在」升級2.0

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
在地企業協助升級「螢光所在」2.0，提升學習的真實感與參與感，讓環境教育更加生動有趣。圖／觀天下有線電視提供
在地企業協助升級「螢光所在」2.0，提升學習的真實感與參與感，讓環境教育更加生動有趣。圖／觀天下有線電視提供

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，並且在2年前打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示空間，而今年在在地企業宏正自動科技的協助下，「螢光所在」全面升級2.0版，導入AI互動語音導覽、智慧環控系統以及沉浸式聲光設備，打造兼具科技感與教育性的智慧生態展館。

當展館燈光緩緩亮起，耳邊傳來螢火蟲精靈「小光」親切的問候聲，搭配潺潺溪流與蟲鳴鳥叫的自然音景，彷彿瞬間走進夜晚森林，崇德國小長期深耕螢火蟲復育與生態教育，不僅建置螢火蟲養殖及復育場域，更結合校本課程推動環境教育，113年設置全國少見的校園螢火蟲主題常設展「螢光所在」，透過模型展示、多媒體設備及互動體驗，讓學生認識螢火蟲生態與棲地保育的重要性，成為學校特色課程的重要亮點。

今年展館再度升級，最大特色是全新AI虛擬導覽員「小光」。參觀者只需按下一鍵啟動按鈕，系統便能同步整合燈光、音響與導覽設備，由「小光」帶領大家展開探索旅程。從螢火蟲的一生、發光原理到保育行動，透過故事化的方式呈現，讓學生在沉浸式情境中輕鬆學習生態知識。

崇德國小校長李顯鎮表示，在民國114年3月整個硬體設備展場就已經建置完畢，但是一直認為螢火蟲生態課程是崇德國小的特色，要永續經營的話，應該要有語音導覽系統，讓更多參與者能夠使用，同時也可以提升展場的品質，因緣際會下跟宏正合作，經過半年討論，由兩邊團隊一起思考著怎麼建置語音導覽系統，透過大家的努力已經建置完畢，現在老師帶學生來，可以先聆聽一下6分鐘整體的導覽，接著再分中高年級的平板的闖關，低年級就是透過學習單，整體下來讓崇德國小的生態課程能夠更豐富。

宏正自動科技永續發展組專員指出，宏正以「生根汐止．汐止深耕」為社會參與主軸，2025年底啟動《螢火蟲的光．和作用》，從鄰近總部的茄苳溪流域出發，秉著流域共榮提高在地認同，串聯上游棲地復育與下游崇德國小生態教育，我們希望復育的不只是螢火蟲，更是孩子理解家鄉、認同地方並持續守護環境的能力。

此外，展館導入智慧環控系統與自然音場設計，細膩還原溪流、蟲鳴與森林聲景，搭配情境燈光營造夜間生態環境氛圍，讓孩子彷彿置身真實森林，透過視覺、聽覺及互動體驗的整合，提升學習的真實感與參與感，讓環境教育更加生動有趣。

汐止 德國 螢火蟲

延伸閱讀

當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

中光電智能物流AI Wave Show 2026將秀四大創新技術

ARTOGO 於日本 KOZAROCKS 2026 正式發表 AI 導覽員「Dainy」，以生成式 AI 重新定義文化場館導覽服務！

苗栗海洋觀光季首場活動 放流1萬尾午仔魚苗

相關新聞

金門校長大風吹！ 蔡美意首掌金沙國中、孫麗琪回鍋開瑄國小成焦點

金門校長也大風吹！金門縣政府今天公布115學年度所屬各級學校校長異動名單，共有5所學校校長調整，其中1人為首次出任校長、1人回鍋原校，其餘3人為校長職務異動，另有7名校長連任、2名校長屆齡退休。縣府將於7月31日舉行原、新任校長聯合布達交接典禮，人事命令自8月1日起生效，迎接新學年度。

「AI給得了答案給不了價值判斷」 高中生桌遊工作坊「玩」出倫理思辨力

AI時代更需思辨力！信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會，8月於台中、高雄舉辦高中生倫理桌遊工作坊，用全台首創《倫流說理》培養獨立判斷力，熱烈報名中。

台灣實中首創「甄選營」招生 特殊選才銜接高等研究學院

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）將設於國立灣大學國青大樓，將於明年2月開始招生，首屆預計招收30名學生，並於明年8月正式入學，將透過筆試、面試及首創約一周的「甄選營」，選拔具科研潛力的國中生，未來再銜接由台大、清大、陽明交大及成大共同成立的台灣高等研究學院（TAAS）。

教師涉對學生數位性剝削！監院糾正萬芳高中性平會失能 北市回應

監察院昨天就北市萬芳高中教師涉犯對學生進行數位性剝削，指學校性平會審議與申復機制嚴重失能，提出糾正。教育局今天表示，將把...

AI導覽上線 汐止區崇德國小「螢光所在」升級2.0

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，並且在2年前打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示空間，而今年在在地企業宏正自動科技的協助下，「螢光所在」全面升級2.0版，導入AI互動語音導覽、智慧環控系統以及沉浸式聲光設備，打造兼具科技感與教育性的智慧生態展館。

台灣實中發獎學金補助學生做研究 退出體制免追回

教育部創設國內首個國立學校型態實驗教育學校台灣實中，並向上銜接台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣培育基礎科學人才。今天舉行籌備處揭牌儀式，教育部會後接受聯訪時說，台灣實中設有獎助學金，用以補助學生做研究探索，甚至能嫁接國外研究團隊、赴海外實驗室，又實中獎學金非公費制，學生退出體制，不會要求繳回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。