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金門校長大風吹！蔡美意首掌金沙國中、孫麗琪回鍋開瑄國小成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中校長謝志偉等7位校長續任原職，未異動。聯合報系資料照
金城國中校長謝志偉等7位校長續任原職，未異動。聯合報系資料照

金門校長也大風吹！金門縣政府今天公布115學年度所屬各級學校校長異動名單，共有5所學校校長調整，其中1人為首次出任校長、1人回鍋原校，其餘3人為校長職務異動，另有7名校長連任、2名校長屆齡退休。縣府將於7月31日舉行原、新任校長聯合布達交接典禮，人事命令自8月1日起生效，迎接新學年度。

此次校長異動中，最受矚目的是金沙國中校長蔡美意及開瑄國小校長孫麗琪。50歲的蔡美意擁有銘傳大學應用中國文學系博士學位，長年任教金沙國中，曾擔任該校教務主任，這次遴聘上校長，也是此次唯一首次出任校長的人選。

另一焦點則是56歲的孫麗琪回鍋掌舵開瑄國小，孫麗琪原本就是開瑄國小校長，縣長陳福海上任後借調她擔任教育處長，之後因健康因素請辭返回教育界，如今再度回任開瑄國小校長。

其餘3名校長則為職務調整，包括原開瑄國小校長蔡志隆調任金沙國小；原金沙國小校長李盈潔轉任西口國小；原西口國小校長劉界宏則調任柏村國小。

此外，金城國中謝志偉、金湖國中莊錦智、金寧中小學宋文法、烈嶼國中黃文華、多年國小張志猛、述美國小楊恭墉及安瀾國小陳來添等7位校長續任原職。

金沙國中校長黃明森及柏村國小校長許雪芳則將於8月1日退休，卸下教職生涯。

不過，人事名單公布後，也引發外界對金門教育資源配置的討論。有網友在社群平台留言表示，金門被戲稱為「校長之島」，不少偏鄉小校的學生數少的可憐，早就應該整併，卻仍維持「一校一校長」制度，質疑行政成本過高，「少子化都這麼嚴重了，學校是不是該整併？」

對此，也有家長抱持不同看法，金湖鎮一名家長認為，偏鄉小校不只是教育場所，更是地方社區的重要據點，校長除了行政管理，還肩負整合社區資源、推動特色教育及凝聚地方向心力的重要角色，「不能只看學生人數，就否定一所學校存在的價值。」

金門校長也大風吹！金門縣政府今天公布115學年度所屬各級學校校長異動名單，共有5所學校校長調整，其中1人為首次出任校長、1人回鍋原校，其餘3人為校長職務異動，另有7名校長連任。記者蔡家蓁／翻攝
金門校長也大風吹！金門縣政府今天公布115學年度所屬各級學校校長異動名單，共有5所學校校長調整，其中1人為首次出任校長、1人回鍋原校，其餘3人為校長職務異動，另有7名校長連任。記者蔡家蓁／翻攝

此次金門校長異動的焦點，是孫麗琪回鍋掌舵開瑄國小，孫原本就是開瑄國小校長，縣長陳福海上任後借調她擔任教育處長，之後因健康因素請辭返回教育界，如今再度回任開瑄國小校長。聯合報系資料照
此次金門校長異動的焦點，是孫麗琪回鍋掌舵開瑄國小，孫原本就是開瑄國小校長，縣長陳福海上任後借調她擔任教育處長，之後因健康因素請辭返回教育界，如今再度回任開瑄國小校長。聯合報系資料照

金門 國中 校長

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