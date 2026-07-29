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「AI給得了答案給不了價值判斷」 高中生桌遊工作坊「玩」出倫理思辨力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
桌遊《倫流說理》透過角色扮演、情境討論，引導玩家建立多元思辨能力。圖／信義房屋提供
桌遊《倫流說理》透過角色扮演、情境討論，引導玩家建立多元思辨能力。圖／信義房屋提供

AI時代更需思辨力！信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會，8月於台中、高雄舉辦高中生倫理桌遊工作坊，用全台首創《倫流說理》培養獨立判斷力，熱烈報名中。

《倫流說理》，將倫理哲學與道德發展階段理論融入遊戲機制，透過角色扮演、情境討論，引導玩家建立多元思辨能力。工作坊歷時三小時，學生將體驗兩種不同玩法。第一種玩法以四大倫理學派為核心，透過不同個案情境，理解效益論、義務論、德行論與關懷倫理等不同決策觀點，學習換位思考與尊重多元價值。第二種玩法則結合道德發展六階段理論，強調思考歷程的重要性，而非單純判斷對錯，進一步培養分析、判斷與表達能力。

信義文化基金會執行長楊政學表示，除了校園生活中的常見議題，《倫流說理》更納入企業經營、ESG永續、醫護倫理等個案情境，讓學生走出熟悉的校園情境，提前接觸企業與公共議題。學生必須從不同角度討論與思考，理解每項決策背後涉及的價值衝突，培養跨域視野與公民素養。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，AI雖然可以快速生成答案，但無法替人進行價值判斷。未來真正重要的能力，不是背誦答案，而是培養思辨力。108課綱鼓勵學生多元探索、跨域學習，結合倫理思辨、永續議題與溝通討論的倫理桌遊工作坊，有助於提升學生思考與問題解決能力，也能豐富學習歷程。

信義文化基金會希望透過創新的倫理桌遊工作坊，將引導學生在AI時代保有獨立思辨與理性判斷的能力。未來面對社會、職場與人生中的各種挑戰，都能以更成熟、多元且負責任的態度做出選擇。「高中生倫理桌遊工作坊」活動報名網址：（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuqqLZXweGM16_9INJNKWORhnW61fA7ulgShdPQ5Iac9xOA/viewform

AI 桌遊 倫理 高中生

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