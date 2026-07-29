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台灣實中首創「甄選營」招生 特殊選才銜接高等研究學院

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處上午在台大舉行揭牌暨MOU簽署儀式，由中央研究院院長陳建仁（左四）、台大校長陳文章（左三）、清大校長高為元（左二）、陽明交大校長林奇宏（左一）、教育部長鄭英耀（右二）、國立臺灣科學實驗高級中等學校籌備處主任朱元隆（右三）及成大校長沈孟儒等人共同揭牌。記者杜建重／攝影
國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處上午在台大舉行揭牌暨MOU簽署儀式，由中央研究院院長陳建仁（左四）、台大校長陳文章（左三）、清大校長高為元（左二）、陽明交大校長林奇宏（左一）、教育部長鄭英耀（右二）、國立臺灣科學實驗高級中等學校籌備處主任朱元隆（右三）及成大校長沈孟儒等人共同揭牌。記者杜建重／攝影

國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）將設於國立灣大學國青大樓，將於明年2月開始招生，首屆預計招收30名學生，並於明年8月正式入學，將透過筆試、面試及首創約一周的「甄選營」，選拔具科研潛力的國中生，未來再銜接由台大清大陽明交大成大共同成立的台灣高等研究學院（TAAS）。

教育部今日於台大舉行台灣實中籌備處揭牌典禮暨 MOU 簽署儀式，宣布台灣實中將設於台大國青大樓，採三年漸進式專題研究、個別化學習、高中與大學雙師指導及高中至研究機構一體化培育等模式，專題研究課程占總課程25%至30%，並以分段、多面向甄選及「甄選營」選拔具科研潛力與學習熱忱的國中生。

會後接受媒體聯訪，教育部高教司長廖高賢表示，學生未來將透過現行特殊選才管道升學，「這是一套從高中一路到大學、研究所的人才培育歷程」。台灣高等研究學院由台大、清大、陽明交大及成大共同成立，招生對象不限於台灣實中學生，也開放其他具有科學研究潛力的高中生申請；將透過學生志向、科學實作等多元評量，選拔適合投入物理、化學、生物、地球科學等基礎科學領域的人才。

台灣實中籌備處主任朱元隆、教育部次長朱俊彰說明，台灣實中國中升高中招生，預計明年2月展開招生、3至4月辦理招生營隊，除筆試、書面審查及面試外，也將首創一周左右的「甄選營」，由高中、大學及中研院師長共同參與，透過課程與活動，長時間觀察學生是否具備研究潛力、好奇心與探究精神，作為選才依據，「我們希望學生能長時間研究、勇於冒險，也鼓勵容錯」。

台灣實中學生是否可直接保送台灣高等研究學院？教育部國教署長彭富源說，學生仍須參加台灣高等研究學院的特殊選才管道，台灣高等研究院不限於台灣實中，也包含其他高中畢業生，不過高等研究學院規畫提供60個特殊選才名額，高於台灣實中每屆30名畢業生人數。也就是說具備充分的升學銜接空間，但並非保送制度。

針對學生若高中就讀期間想退出台灣實中、轉回一般高中體制，朱元隆表示，校方將完整開列學生已修習課程及學分對照表，協助媒合對應學校，並建議可折抵的學分；若有不足，也可透過降級補修或寒暑假補修等方式，協助學生順利完成學業。

此外，因台灣實中採全國招生，朱俊彰說，未來將提供學生住宿，並安排輔導人員協助學生適應住宿生活，希望透過住宿社群營造交流與共同學習環境。

師資方面，朱元隆表示，第一年預計招募12名教師，初期將透過邀請具理念的高中教師共同備課、參與招生規畫，避免影響各校現有教學人力；第二學期起，再陸續商借教師及延攬新進教師，共同完成三年課程規畫。

朱俊彰說，實驗教育具有人事彈性，未來除商借現職教師外，也會透過多元管道聘任教師，並參考科學園區實驗高中的做法，研議較具競爭力的薪資待遇，以吸引優秀師資投入。

陽明交大 清大 成大 台大

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