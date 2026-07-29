台灣實中發獎學金補助學生做研究 退出體制免追回

教育部創設國內首個國立學校型態實驗教育學校台灣實中，並向上銜接台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣培育基礎科學人才。今天舉行籌備處揭牌儀式，教育部會後接受聯訪時說，台灣實中設有獎助學金，用以補助學生做研究探索，甚至能嫁接國外研究團隊、赴海外實驗室，又實中獎學金非公費制，學生退出體制，不會要求繳回。

本報之前報導，教育部於高中階段創設台灣實中，大學階段再由台成清交等四所頂尖大學創設TAAS招生，盼打破既有課綱與招生體制，挖掘、培養基礎科學人才。

教育部常務次長朱俊彰表示，從台灣實中到TAAS，實驗高中與一般高中課綱不同，未來TAAS招生會採現有的特殊選才管道，台灣實中學生能報名TAAS，也可以選擇一般大學；而一般高中科學班、數理班學生也能選考TAAS。TAAS首年提供60個名額。

教育部主任秘書林伯樵表示，台灣實中將設獎學金，但不採通發方式，而是希望學生具備自主學習、做研究探索的動機，準備好時就能申請。實中採取高中、大學雙指導制度，鼓勵學生思考有興趣的題目、跟老師合作，以此獎助學生做題目並解決問題；大學端教師可能認識來自海外的研究團隊，學生甚至可以評估哪個海外團隊適合自己的研究方向，向海外研究室申請後由學校給予補助。

朱俊彰也說，台灣實中鼓勵學生冒險、容錯，讓學生提出看似遙不可及的夢想，都是目前高中場域不容易達到的目標。但獎學金非公費概念，因此即便學生放棄、退出台灣實中體制也不會要求追繳，學生若要退出，覺得自己不適合，「我們未來都是祝福的。」升上TAAS後，如同一般大學，也會有學生轉系、轉學等狀況，制度同樣給予彈性。

高教司長廖高賢也補充說，學生可視興趣，選擇大學階段繼續投入TAAS；學生要選擇退出，也尊重其意願。既然要培養學生容錯，就不會追回過去發放的獎學金，「畢竟這是對未來人才的挹注。」仍以學生志趣為主，希望藉由制度激發、鼓勵其好奇心。

國教署長彭富源表示，台灣實中創設初期，一年經費約3、4千萬，待達到第三個學年，經費將達到1.2億。合作的四所大學都有其姐妹校，學生想出國，學校會另行審查，視學生需求與計畫用外加方式核發經費。