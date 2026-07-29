影／台灣實中籌備處揭牌 未來與台清交成4所頂尖大學共享科研資源

「國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處」上午在台大舉行揭牌暨MOU簽署儀式，由中央研究院院長陳建仁、台大校長陳文章、清大校長高為元、陽明交大校長林奇宏、成大校長沈孟儒和教育部長鄭英耀等人共同參與揭牌。揭牌完成後，並由籌備處與中研院及4所大學共同簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。未來各合作單位將提供台灣實驗中學研究指導、實驗室資源、大學預修課程及國內外科研交流等支持，共同推動高中與大學科研資源共享，協助學生穩定接軌高等教育與學術研究體系。

教育部長鄭英耀表示，台灣實中將設於台大國青大樓一樓，不僅是第一所國立學校型態實驗教育學校，更是一個可以容錯、鼓勵冒險與長時間研究的學習場域，強化對具有科學潛力及探究精神的孩子們研究支持，培養兼具創新能力、跨域素養、國際視野及勇於挑戰未知精神的新世代科研人才的學校。

教育部指出，面對人工智慧快速發展及全球科技競爭日益激烈，國家對科學與尖端科技研究人才需求持續增加，除設立台灣實中外，未來也將設立「高等研究學院」（Taiwan Academy of Advanced Studies, TAAS），承接具有科研潛力特質的學生。初期由中研院及台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學採跨校合作與資源整合方式，成立虛擬、實驗的領域，不僅透過特殊選才的管道招收台灣實中、高中科學班、數理資優班，以及其他對基礎科研有興趣、想以科學研究為未來志向之高中畢業生，同時也提供入學個別化培育、跨校課程、研究實作、頂尖實驗室學習、國際知名學研機構移地修課研究及相關獎助支持等相關資源。

「國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處」上午在台大舉行揭牌典禮，並由中央研究院院長陳建仁（右三）、台大校長陳文章（左二）、清大校長高為元（右二）、陽明交大校長林奇宏（左一）、國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處主任朱元隆（左三）及成大校長沈孟儒（右一）進行MOU簽署儀式，教育部長鄭英耀（中）在場見證。記者杜建重／攝影

教育部長鄭英耀在「國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處揭牌」典禮上致詞，說明實驗中學成立的目的。記者杜建重／攝影

「國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處」上午在台大舉行揭牌儀式，並由籌備處與中研院及4所大學共同簽署合作備忘錄。未來各合作單位將提供台灣實驗中學研究指導、實驗室資源、大學預修課程及國內外科研交流等支持，共同推動高中與大學科研資源共享，協助學生穩定接軌高等教育與學術研究體系。記者杜建重／攝影

「國立台灣科學實驗高級中等學校籌備處」揭牌儀試。記者杜建重／攝影