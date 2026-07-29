台灣實中明年招生！採雙師制、專題研究培育科研人才 籌備處今揭牌

為推動國家基礎科學人才培育，教育部今日於國立灣大學舉行「國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中）籌備處揭牌典禮暨 MOU 簽署儀式」，宣布台灣實中將設於台大國青大樓，採三年漸進式專題研究、個別化學習、高中與大學雙師指導及高中至研究機構一體化培育等模式，專題研究課程占總課程25%至30%，並以分段、多面向甄選及「甄選營」選拔具科研潛力與學習熱忱的國中生。

教育部表示，預計明年2月辦理招生說明會，首屆預計招收30名學生，並於明年8月正式入學。

中央研究院院長陳建仁、台灣大學校長陳文章、清華大學校長高為元、陽明交通大學校長林奇宏、成功大學校長沈孟儒、教育部長鄭英耀等人都參加台灣實中揭牌儀式。

教育部表示，台灣實中將設於台大國青大樓1樓，辦學特色包含四大亮點，第一，採用三年漸進式專題研究課程，讓學生於高中階段即能累積完整且系統性的研究經驗；第二，學術性課程的解構與重構，建立個別化學習路徑，提供修課方式、時數、內容、場域，甚至跨年級學習等彈性。

第三，與中研院及大學合作模式，透過高等教育機構共享設備、師資及學術資源，採高中及大學雙師指導制度，並導入大學預修課程；第四，建構高中至研究機構的一體化培育體系，建立從高中、大學至研究機構具備連續發展的路徑，俾使學生能於升學歷程中持續投入研究，實現「高中研究、大學深化、研究機構實踐」。

教育部指出，台灣實中將以「人文與科學並蓄」「學術研究能力導向」為主軸來培育學生，其中專題研究課程的時數占比達總課程的 25%至30%，且為培育出科學兼具哲學厚度與社會關懷的學生，也深化「語文表達」及「人文社會」課程軸線與實質內涵，藉由跨領域的課程結構及問題導向的學習方法，涵養學生具研究原創力及「無用之用」的研究精神。

教育部說，台灣實中將招收具科學研究潛力與學習熱忱的國中生，採分段、長時間、多面向甄選，除筆試、書審及面試外，另設甄選營，觀察學生實作能力、人格特質及挫折容忍力，選拔具科研潛力且有志投入科學研究的學生。教育部強調，台灣實中的招生與升學規畫不會排擠既有升學機會，而是提供具研究熱情與好奇心的學生另一種升學選擇。

教育部表示，因應AI發展與全球科技競爭，除設立台灣實中，未來也將成立「台灣高等研究學院（TAAS）」，由中研院、台大、清大、陽明交大及成大合作，透過特殊選才招收台灣實中、科學班、數理資優班及其他具科研志向的高中畢業生，並提供個別化培育、跨校課程、研究實作、頂尖實驗室學習、國際研修及獎助資源。