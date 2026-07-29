台灣實中辦學4大亮點一次看！籌備處揭牌 台大校長力挺「基礎科學好、後面才會好」

教育部今天在國立台灣大學舉行「國立台灣科學實驗高級中等學校」（台灣實中）籌備處揭牌典禮暨MOU簽署儀式，台灣實中將設於台大國青大樓一樓，是第一所國立學校型態實驗教育學校。台大校長陳文章表示，多數科技應用都是源自於基礎科學發展，如AI、量子、半導體，均從數學、物理起步，「基礎科學做得好，後面才會好。」台大會盡量協助，讓實中發展得更順利；台大會盡力支持，希望實中成為科技人材的搖籃。

台灣實中辦學特色四大亮點，包括採用三年漸進式專題研究課程，讓學生於高中階段即能累積完整且系統性的研究經驗；學術性課程的解構與重構則建立個別化學習路徑，提供修課方式、時數、內容、場域，甚至跨年級學習等彈性。

此外，與中研院及大學合作模式透過高等教育機構共享設備、師資及學術資源，採高中及大學雙師指導制度，並導入大學預修課程；建構高中至研究機構的一體化培育體系建立從高中、大學至研究機構具備連續發展的路徑，使學生能於升學歷程中持續投入研究。

陳文章表示，曾於台大指導北一女高中生，從一開始以為學生什麼都不懂，但非常意外，跟學生每周四執行相關討論、花時間準備，學生甚至獲得科學競賽金牌。於是前年開始思考，在台大推動高中生赴大學進修專業課程，去年與教務處討論後，首開設9門課讓高中生修讀。

陳文章說，台大使用同樣的教材衡量學生，發現微積分90分以上者有21位，甚至多數都能獲得80分以上，其他科目亦然。於是台大更加開放資源，只要交通允許，都讓高中生來台大修課，甚至馬來西亞都有4所高中報名，下學期計293名學生將到台大上課。

清大校長高為元則表示，多年前諾貝爾獎得主丁肇中曾來清大演說，他表示「好奇心是知識的源頭、研究的原動力。」好奇心需要從小培育，清大願意幫助青年發展。

陽明交大校長林奇宏則說，陽明交大日前擁有第一所附設高中，相信大學是銜接國教與產業的關鍵。教育部幫相對僵化的體系打開門，希望可以翻轉制式化的管道，開始總是好事，學校會戮力以赴。

成大校長沈孟儒也說，自己在英國求學時，實驗室產出不少諾貝爾獎得主，發現其從小就有彈性教育、學習的熱誠，很多學生寧可去追求自己認為重要的事，教育部讓有天份的學生有更多機會，希望20、30年後台灣真的會不一樣。