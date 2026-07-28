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屏東校長交接…13名國小校長退休創新高 44年教職退休他高唱感恩的心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今舉行高國中小學校長交接典禮，今年共有13國小校長退休創新高創下近5年新高，今天有9名退休校長出席。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今舉行高國中小學校長交接典禮，今年共有13國小校長退休創新高創下近5年新高，今天有9名退休校長出席。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今舉行高國中小學校長交接典禮，今年共有13國小校長退休創新高創下近5年新高，新任校長15人。交接典禮中，新興國小校長64歲謝榮茂代表退休校長致詞，服務教育界44年，擔任22年校長，最常被問「不會累嗎？」，他說，教育工作深具意義，看到孩子笑容就是動力來源，更獻唱「感恩的心」。

退休校長新興國小謝榮茂代表致詞說，他是新園鄉土生土長庄腳囝仔，服務教育界44年，從老師、組長、主任22年，擔任校長22年，他經常被問到，擔任那麼久的校長「不會累嗎？不會倦怠嗎？」，他說，不會，因為教育工作深具意義。

謝榮茂說，他跟低年級孩子說話都是蹲下來，「小朋友你很棒」，看到孩子的笑容，就是他的動力。上台致詞時，他特別獻唱「感恩的心」，除了感謝之外還是感謝，一路走來始終如一。

縣長周春米說，校長是學校靈魂，校長要有教育理念、關心孩子要成為領導模範，是十八般武藝，希望大家都能順利辦學，縣府也會作為所有校長堅強後盾，營造更優質的教育環境。

教育處表示，今年有退休校長國小13人，是近五年來創新高。續任高中校長2人；連任國中校長2人、國小校長19人；續任國中校長1人；調任國中校長2人、國小校長7人；新任國中校長1人、國小校長14人，共61位校長。周春米頒贈退休校長紀念品、頒發全體校長聘書，並完成新卸任校長印信交接及宣誓儀式。

周春米也向退休校長表達最深切崇敬與謝意，感謝他們長期為教育奉獻。也向所有連任、續任、調任及新任校長致以熱烈祝賀，並期盼教育薪火相傳，持續發揮前輩經驗與智慧，期許新任校長延續歷任校長奠定的穩健基礎並發揚光大。

<a href='/search/tagging/2/屏東縣政府' rel='屏東縣政府' data-rel='/2/141230' class='tag'><strong>屏東縣政府</strong></a>今舉行高國中小學校長交接典禮，今年共有13國小校長退休創新高創下近5年新高。新興國小校長64歲謝榮茂代表退休校長致詞時，獻唱「感恩的心」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今舉行高國中小學校長交接典禮，今年共有13國小校長退休創新高創下近5年新高。新興國小校長64歲謝榮茂代表退休校長致詞時，獻唱「感恩的心」。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣政府 退休

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