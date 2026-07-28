聽新聞
0:00 / 0:00
500元二手琴彈出國際金牌 南安國中蔡承嶧帶著癌逝姊姊祝福追夢
年僅15歲，宜蘭南安國中畢業的蔡承嶧日前以一支3多分鐘的吉他獨奏影片，從「2026年國際兒童及青少年吉他大賽」全球兩千多名參賽者中脫穎而出，一舉勇奪青少年組金獎。蘇澳鎮長李明哲今天頒贈獎學金，鼓勵這位「蘇澳之光」持續在音樂路上發光發熱。
蔡承嶧具備創作才華與魔幻手指，現場演奏彈指撥弦、拍板演奏，展現十足爆發力，尤其他接觸吉他才短短一年時間，就從初學者獨自升級到專業樂手等級；極為自律的他每天至少練琴兩小時，假日除了吃飯睡覺，更是琴不離手，不斷深入研究指法與打板技巧，展現超越同齡人的沉穩與專注。
蔡承嶧在國小六年級時父母離異，媽媽隻身帶著姊弟二人辛苦生活並積極栽培孩子，第一把琴是網友便宜出售的二手琴，蔡媽媽於蘇澳互助社團以500元買下，他靠這把琴啟蒙，只花4天時間就練會韓國知名吉他手鄭晟河的招牌曲《Free Me》。
他非常感謝南安國中音樂老師陸軍聲、校長簡惠娟以及班導師的引領，讓他心性平緩、不急躁，拓展人生不同視野。
指導老師陸軍聲讚許蔡承嶧具備超齡的創作天分，「音樂最大的價值就在創作」，蔡生經常從生活尋找靈感，有次睡前突然想到旋律，拿場邊吉他在半小時內就完成原創曲《狩獵》，如今更憑此曲在國際大賽一舉拿下了金獎榮耀，獲獎消息傳回台灣時，病榻上罹患淋巴癌的姊姊也為弟弟感到高興與自豪。
蔡姊姊最終不敵病魔於今年5月辭世，年僅25歲。蔡承嶧不捨難過說，姊姊生前總鼓勵他「不要放棄」，他會帶著姊姊對他的鼓勵與祝福繼續朝音樂路邁進，希望能像波蘭指彈吉他手Marcin一樣成為厲害的音樂家，過完暑假即將升上高中的他，也與同校鼓手吳家恩相約好要一起組團玩吉他，挑戰不同的音樂曲風。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。