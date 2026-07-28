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未錄取高中還有機會 免試續招175校釋1萬320個名額

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年度高中免試入學續招即日起展開，教育部主管國、私立高中（含進修部）共175校釋出1萬0320個招生名額。圖／AI生成
115學年度高中免試入學續招即日起展開，教育部主管國、私立高中（含進修部）共175校釋出1萬0320個招生名額。圖／AI生成

115學年度高中免試入學續招即日起展開，教育部主管國、私立高中（含進修部）共175校釋出1萬0320個招生名額，其中國立高中86校、3509個名額，私立高中89校、6811個名額，提供尚未透過各入學管道錄取並完成報到的學生參加。教育部表示，符合資格的學生可同時報名多所學校，但錄取後僅能擇一校報到，相關招生學校名單、名額及簡章已公布於續招資訊網，供考生查詢。

教育部表示，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

教育部指出，已請辦理免試續招的學校，於學生報名時，至國立台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若已完成報到，將無法參加續招。

全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA)查詢。

免試入學 教育部

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