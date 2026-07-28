歌聲登上國際舞台 竹科實小勇奪新加坡國際合唱節同聲合唱組金牌

竹科實小合唱團日前赴新加坡參加2026新加坡國際合唱節（Singapore International Choral Festival），與來自世界各地的優秀合唱團同場交流競技，憑藉純淨和諧的歌聲、細膩的音樂詮釋及穩健的舞台表現，榮獲12歲以下同聲合唱組金牌獎，為校爭光，也讓世界聽見台灣學童的音樂實力。

竹科實小長期重視藝術教育，積極培養學生音樂素養與團隊合作精神。合唱團在黎燕芸老師的指導下，歷經長時間訓練，從發聲技巧、聲部平衡到作品詮釋皆反覆琢磨，孩子們利用課餘時間勤奮練習，在一次次排練中累積默契，也培養面對國際舞台的自信與穩定。

本屆新加坡國際合唱節匯聚來自亞洲及世界各地的優秀合唱團隊，不僅是競賽，更是國際音樂文化交流的重要平台。竹科實小合唱團以真摯自然的歌聲與充滿感染力的演出獲得評審肯定，成功摘下金牌，展現台灣學童優異的音樂表現與藝術教育成果。

黎燕芸老師表示，這份榮耀屬於每一位努力不懈的孩子。從備賽到站上國際舞台，團員們不僅精進歌唱技巧，更學會傾聽、合作與互相扶持，在音樂中累積成長的力量。此次參賽最珍貴的收穫，不只是獲得獎項，更是在國際交流中拓展視野，留下難忘的學習經驗。

未來，竹科實小合唱團將持續深耕藝術教育，提供更多展演與國際交流機會，讓學生透過音樂與世界接軌，培養美感素養、國際視野與團隊合作能力，持續在世界舞台上綻放光彩。

竹科實小合唱團日前赴新加坡參加2026新加坡國際合唱節（Singapore International Choral Festival）榮獲12歲以下同聲合唱組金牌獎。圖／竹科實小提供

竹科實小合唱團日前赴新加坡參加2026新加坡國際合唱節（Singapore International Choral Festival）榮獲12歲以下同聲合唱組金牌獎。圖／竹科實小提供