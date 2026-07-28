小學暑假作業出Vlog逼瘋大人！網推「把作業還回去」：小孩學習力很強

暑假已經快過一半了，還沒寫暑假作業的孩子們要抓緊時間完成。一名網友在Threads上表示，親戚小孩的暑假作業是剪Vlog，但小孩、家長都不會剪片，最後責任落到該網友身上。

原PO抱怨，孩子以此為由玩平板，原PO管不動又要花時間、心力教孩子剪影片，忍不住怒吼「這根本完全是大人的作業，不是小孩的」，引發熱議。

不少人表示，只要是「動手做」的作業，通常都會落到大人頭上，「以前國小暑假作業是做燈籠，最後是我爸完成一隻老鼠燈籠架」、「我手很不巧，要動手的一律交給爸媽」。也有人建議，不論作業難度如何，家長都不要介入，才能讓孩子自己真正學習成長，「他們其實學習能力很強。把作業還回去孩子身上，沒做也讓他們嘗試自己承擔結果」。

此貼文轉發至Dcard後，多數網友也認同小孩其實學習能力很強，「現在很多小學生很會剪片」、「小朋友的作業本來就是傾向親子一起完成，這些作業可以多元學習。剪影片是一個趨勢吧，用心學習哪有學不會的」、「我小學寒假作業也是做燈籠，我媽一直裝忙，我自己做了火箭燈籠」。

部分網友覺得這體現了台灣教育的矛盾，「叫小孩遠離3C，又要小孩用一堆3C」，但也有人反駁這完全是兩種不同概念，「拍Vlog是讓他們體驗拍攝剪輯，跟丟一台平板讓小孩安靜的用意完全不同」。