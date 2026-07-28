竹縣文興國中辦晶片科技先鋒營 攜手產官學帶領學生走進半導體世界

新竹縣立文興國中最近舉辦 「晶片科技先鋒營」，攜手產官學合作帶領七年級學生走進半導體世界，探索晶片科技的無限可能，開啟一科技探索之旅。

新竹縣政府指出，晶片科技先鋒營因應全球半導體產業發展趨勢與新竹科技聚落的人才需求，由縣府教育局指導，結合社團法人台灣線上教育發展協會「LIS情境科學教材」與台灣應用材料公司共同開發教材及課程，並獲onsemi安森美半導體公益贊助。

縣長楊文科表示，當世界因晶片而改變，文興國中讓孩子從今天開始認識未來。文興國中將於116學年度正式改制為完全中學，也是新竹縣半導體前導學校之一；校方近年積極推動半導體教育，除與國立清華大學合作培育師資，更將半導體元素融入校本課程、社團及素養課程，也安排參訪台積電創新館等活動，持續培養學生科技素養與創新能力。

這次營隊以 「從認識半導體開始」開啟晶片科技新視界；並從動手實作出發，培育未來科技新世代為核心理念，透過理論與實作並重的課程，引導學生理解晶片在現代生活中的關鍵角色。

新竹縣教育局指出，營隊導入LIS情境科學教材與台灣應用材料公司共同研發的「半導體IC積木」讓學生在操作中，理解半導體如何控制電流，並親手體驗晶片製造流程，認識薄膜沉積、微影、蝕刻、離子佈植等4大關鍵製程，讓原本艱深的半導體知識，轉化為生動、有趣又易理解的實作體驗。

教育局副局長沈靜濤強調，半導體教育不只是學習科技知識，更希望培養學生解決問題、跨域思考及創新實作能力，透過產官學合作，讓學生及早接軌世界級科技產業，拓展國際視野，為未來升學與職涯發展奠定堅實基礎。

新竹縣立文興國中推出「晶片科技先鋒營」，帶領孩子探索半導體無限可能。圖／新竹縣政府提供