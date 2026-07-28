南市AI機器人全國賽AMD贊助 參賽隊伍及人數創新高

台南市政府教育局舉辦的台南AI機器人全國賽今在大台南會展中心登場，主辦單位安排5項主題任務希望培育未來人才，共有406隊、1044名選手參賽，創下歷年新高。

南市舉辦機器人大賽逾10年，市長黃偉哲任內擴大舉辦，參賽隊伍激增，今年更獲得科技大廠AMD(超微半導體）贊助，吸引406隊、1044名選手參賽，較去年增加75隊、222人，參賽隊伍依不同學習階段挑戰5項主題任務，須現場完成機器人組裝、程式設計、測試及修正，會場並由AMD及曾獲世界區域賽冠軍的南科實中FRC機器人團隊設置攤位體驗。

黃偉哲上午由教育局長鄭新輝、新聞暨國際關係處長蘇恩恩等人陪同出席，也當場宣布參賽獎金加碼，國小、國中、高中組獎金分別由原來2500、5000、7500元，調高為4000、7000、1萬元，獲得台下學子歡呼尖叫聲。

來新營新泰國小六年級陳泓元是第二次參賽，他表示，希望透過比賽與同伴一起合作，進一步認識AI的運用。3度參賽的永仁高中三年級學生張佑嘉表示，今年持續調整程式邏輯與機件結構，期盼與隊友再創佳績；首度參加國中組的蓮潭國中小八年級學生蔡博升表示，透過反覆測試與修正程式，從中學會耐心分析及解決問題。

後港國小六年級學生林邑薰利用課餘及假日練習，不僅提升機器車操作能力，也將四則運算實際運用於競賽任務；來自台中市葳格國際學校小學部的二年級學生蔡孟均表示，透過不斷調整機器人重量、速度及轉彎角度，逐步克服挑戰。

黃偉哲說，非常感謝AMD贊助這次比賽，南市產業、研發及應用面向，AI世代來臨，市府持續投入基層AI教育，今年在AIPC就編列2億7000萬元，培育更多人才。

推動AI與智慧機器人整體布局，以南科半導體產業為基礎，結合機器人產業聚落，逐步建構完整科技業生態系，在人才培育方面，持續透過課程、師資培育及競賽也積極結合台積電、AMD、美光等科技大廠資源與技術，提供學子更多實作應用機會。

教育局指出，本次競賽依不同學習階段規劃五項主題任務，將智慧農業、精準投擲、數學運算、物流倉儲及智慧建築等情境融入競賽。國小低年級「智慧農業」由機器人自主採收並搬運果實；中年級「擲出好運」挑戰自主行進、轉彎及精準投球；高年級「步步為營」結合機器人操控與四則運算。國中組「智慧倉儲」須循線將不同顏色貨物推送至指定區域；高中職組「智慧建築」則由兩台機器人以自主及遙控模式完成接力運輸與投放任務，逐步提升程式設計、機構整合及策略運用能力。

台南市政府教育局舉辦的台南AI機器人全國賽今在大台南會展中心登場，參賽隊伍及人數創新高。記者謝進盛／攝影

台南市政府教育局舉辦的台南AI機器人全國賽今在大台南會展中心登場，參賽隊伍及人數創新高。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲、在教育局長鄭新輝陪同，參觀學子作品設計應用情形。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲、在教育局長鄭新輝陪同，參觀學子作品設計應用情形。記者謝進盛／攝影