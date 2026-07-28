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學生該不該掃廁所？導師列教學現場3痛點：教改不能只顧考試

聯合新聞網／ 綜合報導
一名導師指出目前教學現場令他不滿意的3個地方，其中學生掃廁所掀起熱議。圖／AI生成
一名導師指出目前教學現場令他不滿意的3個地方，其中學生掃廁所掀起熱議。圖／AI生成

怎樣才能落實教育理念？一名教師發文，指出目前在教學現場令他不滿意的3個地方，分別是學生吃飯時間太短、學生需要掃廁所與班級人數太多。其中學生打掃的部分引起網友們熱烈討論，有人認為教學生掃廁所不應該是老師的職責；但也有網友覺得掃廁所具有教育意義，可以培養學生們的公共道德意識。

一名導師在Threads發文，指出現今學校有3件事情他很不喜歡。首先是學生吃飯時間太短的問題，吃飯能夠恢復體力與穩定情緒，但學校給的吃飯時間過短，導致學生只能狼吞虎嚥，除了影響消化外，下午上課的學習品質也會受到牽連。

其次是學生需要掃廁所，他認為學校的公共廁所理應給專業人員負責，學生只需要維護自己座位的衛生就好，教室環境的清潔是生活教育沒錯，但清潔廁所不是。

最後是班級人數過多，一班動輒30幾位學生，導師卻只有一個人，能分配到每個學生的時間有限，很難做到個別關心，進而壓縮到輔導、教學和班級經營。原PO強調，很多人談論教改都著重在課綱或考試上，但吃飯時間與教育環境才是真正需要關心的。

此文一出，有過來人分享自身經驗，認同原PO所說的問題，他表示學生午餐時間短短30分鐘要處理包括抬餐桶、打飯、將餐桶抬回去的過程，特別是負責抬餐桶的學生，只有10分鐘能吃飯，往往只能亂吃一通；打掃廁所更是「災難」，因為開放外人使用，通常廁所內部非常髒亂，學校也始終沒改善水壓的問題，導致地板都是排泄物，即使盡力打掃仍然有尿漬，可見學生清掃廁所有多困難。

更有網友指出，他非常支持學校外包專業團隊掃廁所，他小學時就是因為學校廁所太髒，而養成了憋尿的習慣，影響到身體健康，高中轉學到國外之後才發現原來校園的廁所能如此乾淨，他認為「教小孩掃廁所，那是家庭教育的範疇，不是老師的工作」。

但也有網友提出不同意見，雖然認同廁所可由專業人員打掃，不過學生掃廁所才能讓他們看到「人性」有多荒唐，例如拆門、用排泄物塗牆、濫用衛生紙等等，並讓學生明白「一粒屎壞了一鍋粥」的道理。該網友認為，在清潔過程中培養學生公共道德意識很重要，因此掃廁所具有教育意義。

學生掃廁所是否合理？曾有高二學生指出，不會排斥掃廁所，畢竟環境是大家共享，一起維護環境是滿合理的，但他仍希望學校找人來掃廁所，讓學生把時間拿來念書。而且若有人在廁所胡搞瞎搞，例如把衛生紙丟天花板、洗手台放噁心異物、玩水等，都要花時間清潔，學生清理後整個人會變得很煩躁，影響下一堂上課心情。

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