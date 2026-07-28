學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

「那一次真的讓我嚇了一跳。」高雄市一位完全中學學務主任回憶，當時是同學跑來檢舉，說有人躲在廁所抽電子煙，他們趕到現場時，現場早已沒有明顯煙霧，也聞不到紙菸味，只找到學生持有的電子煙。

「我們原本以為就是一般電子煙，後來學生驗尿沒有問題，但拿教育局提供的試劑去驗煙油，竟然跑出兩條線，我們當下真的很震驚。」主任說，雖然無法直接判定成分，但當時研判疑似含有依托咪酯，也就是俗稱的「喪屍煙彈」，「那時候才發現，現在校園遇到的已經不是以前單純的電子煙問題了」。

主任說，這學年度還沒結束，校內外加起來就已經處理約十件電子煙案件，「而且每次抓到的幾乎都是不同學生，男生有、女生也有，甚至連國小都碰到了。」

「老實講，我們現在查緝真的非常困難。」主任坦言，目前所有案件幾乎都是靠學生私下檢舉，「如果沒有同學來講，我們真的很難知道。」而願意出面檢舉的學生，幾乎每一個都要求老師保密身分，「他們很怕被報復，所以我們處理都要非常小心」。

追查來源時，主任更發現，學生購買電子煙比想像中還容易「學生自己跟我們說，就是在IG、Facebook滑到廣告，點進去、加LINE，下單之後到超商取貨，整個過程沒有任何年齡驗證。」校方也把廣告畫面、點擊連結、LINE對話全部截圖、錄影存證，並通報衛生所。

「我們也把那些網址提供給衛生所，希望可以往上追。」主任無奈表示，得到的回覆卻是「IP很多都在境外，查不到」，讓第一線老師相當無力，「你知道管道就在那裡，可是很難把它真正關掉」。

另一名學務主任表示，目前校方並沒有依托咪酯快速試紙等檢驗工具，若評估學生屬於高風險個案，仍是依規定安排尿液篩檢。

還有一名國中學務主任對於電子煙「持有」也納入開罰這項法規變動上表示認同，但教育現場的實際執行中，執行「搜查」仍有法源上的尷尬之處，目前「校園安全檢查手冊」主要針對刀械等具即時危險的物品，單純懷疑學生有「煙」是否符合「危害校園安全」的定義，在法律上仍屬灰色地帶。

因為法律定義不夠明確，在執行檢查時常覺得是在「自己解釋法規」，若程序有瑕疵，很容易被家長反咬。他遇過一個例子，家長直接表達拒絕管教的態度，強硬地要求「你就是不要動我小孩」。

「所以我期待修法可以明確化，將電子煙列入校園安全檢查的範疇，有了法規的配套，增加執行底氣。」

另一方面，電子煙沒入權與處置行政常碰到難題，即便持有已開罰，學校仍面臨「沒入權」，因為無權永久沒收，畢竟學校是教育單位，無權沒入學生的有價財產；銷毀也需要授權，查獲後須通知家長領回，並請家長簽署「切結書」以自保，這在行政流程上依然繁瑣且依賴家長意願。

另一名曾任國中學務主任的第一線教師點出，電子煙之所以難以追蹤斷頭，除了使用了極具隱蔽性的物流外，同儕贈送或買賣，學生之間會互相「傳承」，曾有案例是學生的電子煙來源是剛畢業學長姐留下的，電子煙在校園中被視為一種「次文化」或「玩具」，透過強大的同儕認同感擴散。

教師形容，學生之間盛行「你借我，我借你」的模式，同儕間的交叉借用、傳閱，讓吸食電子煙風氣在學生族群中快速流行，他曾有次接獲同學檢舉，在教室執行安全檢查時，學生從書包就拿出四、五支電子煙，這還是個國一的班級，平均年齡十三歲。

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