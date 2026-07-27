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火星岩石就在眼前！NASA科學家桃園開講 高中生零距離接觸太空科技

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今起在武陵高中舉辦「2026桃園市高中生NASA太空科技探索營」，市長張善政鼓勵學子把握千載難逢的機會，一起為太空時代打下堅實基礎。圖／市府提供
桃市府今起在武陵高中舉辦「2026桃園市高中生NASA太空科技探索營」，市長張善政鼓勵學子把握千載難逢的機會，一起為太空時代打下堅實基礎。圖／市府提供

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桃市府今起在武陵高中舉辦「2026桃園市高中生NASA太空科技探索營」，邀請4位曾參與美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）火星探測任務的科學家與工程師來台授課，學生不僅能聆聽第一線太空任務經驗，還可親手觸摸火星岩石。市長張善政也鼓勵學子把握千載難逢的機會，一起為太空時代打下堅實基礎。

張善政表示，今年適逢美國火箭先驅羅伯特．戈達德成功發射全球首枚液態燃料火箭100周年，象徵人類正式邁入太空探索時代，因此市府將2026年訂為「桃園太空年」，規畫各級學校系列課程、師資培訓及多元體驗活動，探索營即是重要一環。

張善政指出，近年太空探索已從政府主導的科研工作，逐步發展為民間企業積極投入的新興產業，未來在太空運輸、資源利用及科技應用等領域都具高度發展潛力，勉勵學生把握與世界級專家交流的機會，培養科學思維與探索精神，拓展國際視野，為迎接太空時代做好準備。

中央研究院院士葉永烜表示，NASA噴射推進實驗室擁有豐富研究成果與專業資源，此次課程將成為學生探索太空、拓展科學視野的重要契機，期待未來持續推動相關國際交流，讓更多學子接觸世界前沿的太空科技。NASA講師代表Paulo Younse也說，希望透過分享自身參與火星探測任務的經驗，激發學生對太空科技的興趣。

教育局表示，探索營分為27日太空科技講座，以及29日至31日實作營隊。講座除展示火星樣本採集設備外，也安排學生近距離觀察並觸摸珍貴火星岩石；實作課程包括小行星墜落模擬、近地天體調查、水火箭製作與發射、發射器組裝測試及探測車操控等內容，透過實際操作與團隊合作，引導學生運用科學方法解決問題，培養跨域整合與創新能力。

桃市府今起在武陵高中舉辦「2026桃園市高中生NASA太空科技探索營」，市長張善政鼓勵學子把握千載難逢的機會，一起為太空時代打下堅實基礎。圖／市府提供
桃市府今起在武陵高中舉辦「2026桃園市高中生NASA太空科技探索營」，市長張善政鼓勵學子把握千載難逢的機會，一起為太空時代打下堅實基礎。圖／市府提供

火星 太空 桃園

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