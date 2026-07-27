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彰化員林市重劃區幼兒園啟用 共創老幼雙贏

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和員林市公所今舉行市立重劃區幼兒園啟用典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和員林市公所今舉行市立重劃區幼兒園啟用典禮。記者簡慧珍／攝影

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彰化縣員林市立重劃區幼兒園今啟用，目標為招收21班，不僅將成為員林市最大公立幼兒園，也因市公所將按照計畫把設在4個社區的幼兒園遷移到這裡，教室等空間還給社區興辦關懷據點，共創老、幼福利雙贏。

縣長王惠美、員林市代理市長賴致富，共同主持員林市立重劃區幼兒園啟用典禮，都提到已故市長游振雄目光長遠，規劃幼兒公園用地興建聯合幼兒園替代部分少子化的社區幼兒園，教保資源集中反而節省經費又提高照顧品質；王惠美表示，員林市的大埔分班、西東分班、東北分班、中央分班搬過來，原教室等空間轉作關懷據點，一舉兩得。

代理市長賴致富說，員林市重劃區幼兒園新設8班，加上原有13班，總共21班，將成為員林地區規模最大的公立幼兒教育機構，全新建築最顯眼的就是彩虹造型，象徵孩子的人生繽紛精彩，整體建築設計採綠建築規範，採光和穿透性都非常好，提供幼兒舒適學習空間。

國教署主秘黃瀞儀肯定彰化縣政府、員林市公所配合中央公共化教保政策，透過分園、分班及新設幼兒園等方式新設8班幼兒園；她指出，中央自106至114學年度已新增3922班、提供26.7萬個就學名額，並根據家長需求，近兩年再增設400班兩歲專班、推動延長及寒暑假托育服務，逐步打造更完善的育兒環境。

員林市立重劃區幼兒園興建總經費約7500萬元，國教署、縣政府、市公所共同負擔6059萬元，中央、縣府、市公所再投入1434萬元讓園區環境及教學設備更完善。建物1樓有3間活動室、辦公室、健康中心、廚房，2樓有5間活動室，全園新招收2至5歲幼童，合計8班、176人，8月3起開始報名，採現場報名制， 目前詢問度爆表，很多家長緊盯市公所、市立幼兒園官網怕漏失招生訊息。

彰化縣員林市重劃區幼兒園全新啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市重劃區幼兒園全新啟用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市重劃區幼兒園啟用，縣長王惠美、代理市長賴致富、教育部國教署主秘黃瀞儀，和地方各級民代與幼兒合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市重劃區幼兒園啟用，縣長王惠美、代理市長賴致富、教育部國教署主秘黃瀞儀，和地方各級民代與幼兒合影。記者簡慧珍／攝影

員林 幼兒園 重劃區

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