快訊

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

蔣萬安喊「倒閣」：讓卓榮泰為毒油負政治責任

聽新聞
0:00 / 0:00

融合文化與AI學習新校園 台南志開實驗小學北棟校舍更新今落成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
志開實驗小學北棟老舊校舍整建工程除改善老舊校舍耐震不足問題，也導入AI PC（人工智慧個人電腦）等智慧教學設備，提供學童更安全、舒適的學習環境。記者萬于甄／攝影
志開實驗小學北棟老舊校舍整建工程除改善老舊校舍耐震不足問題，也導入AI PC（人工智慧個人電腦）等智慧教學設備，提供學童更安全、舒適的學習環境。記者萬于甄／攝影

【編輯推薦】

台南市南區志開實驗小學北棟老舊校舍整建工程斥資約8164萬，今舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲與貴賓、師生等人共同見證，北棟校舍除改善老舊校舍耐震不足問題，也導入AI PC（人工智慧個人電腦）等智慧教學設備，提供學童更安全、舒適的學習環境。

黃偉哲表示，志開實驗小學前身為台南空軍子弟小學，具有深厚歷史底蘊，自2017年轉型為實驗教育學校後，成為台南推動實驗教育的重要基地，此次北棟校舍更新，不僅提升校園安全與教學品質，也融入水交社文化園區歷史景觀特色，希望孩子能在兼具文化美感與現代化設備的新校園中快樂學習、勇敢追夢。

他也提到，新校舍將在9月新學期開學投入使用，除提供更完善的教學空間，也導入AI PC等數位學習設備，協助教師教學更加順暢，讓學生享有更優質的教育資源。

教育局表示，志開實驗小學2023年完成南棟校舍改建後，再投入8164.2萬興建北棟校舍，規畫為2層樓建築，設有9間教室、2間廁所及3座樓梯，整體設計以「志向展開」為理念，採雙層斜屋頂造型，呼應鄰近水交社文化園區日式宿舍群建築意象，並符合銀級綠建築標章規範，透過節能設計及智慧化設備，打造兼具永續與教育功能的新世代校園。

志開實驗小學校長王念湘表示，新校舍通風採光良好，各班均配置智慧教學設備及冷氣空調，未來將持續推動生命教育、探索體驗及生態教育課程，讓學生在兼具美學與自然環境的校園中成長學習。

台南志開實小北棟校舍更新完工，今舉行落成啟用典禮，9月開學將迎接全校師生，呈現嶄新氣象。記者萬于甄／攝影
台南志開實小北棟校舍更新完工，今舉行落成啟用典禮，9月開學將迎接全校師生，呈現嶄新氣象。記者萬于甄／攝影

台南志開實驗小學「北棟老舊校舍整建工程」今舉行落成啟用典禮。記者萬于甄／攝影
台南志開實驗小學「北棟老舊校舍整建工程」今舉行落成啟用典禮。記者萬于甄／攝影

台南 校園 黃偉哲 AI

延伸閱讀

教部補助110校近2億元 打造原民文化沉浸式學習場域

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

校園營運成本漲 竹市加碼補助…水電最高3.6萬、修繕30萬

當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

相關新聞

立院教委會藍白優勢退回校事會議修法 綠委離席抗議

立法院教育及文教委員會今天在國民黨、民眾黨立委合力下，以6票贊成、0票反對表決通過，決定將審查中，與校事會議改革相關的「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案」退回教育部重新檢討，民進黨立委退席抗議，應邀列席的教育部長鄭英耀表示遺憾。

分科測驗用手機拍試題遭取消考試資格 答案卷寫「左青龍、右白虎」 扣1級分

115學年分科測驗報名人數共有3萬9213人，大考中心考試委員會今日舉行115學年分科測驗考生違規審議，閱卷組提報違反答題卷作答規定共61件，較114年分科測驗總件數91件減少30件。有考生使用手機拍物理及化學試題本，遭取消考試資格。此外，有考生在答案卷寫下「左青龍、右白虎」，並狂寫「理由」，遭扣減該科一級分。

分科測驗考生戴AI眼鏡遭取消資格 大考中心建議教室裝阻斷器屏蔽防作弊

大考中心考試委員會今日舉行115學年分科測驗考生違規審議，針對考生配戴AI眼鏡應試，大考中心表示，該名考生經金屬探測器查獲後，仍一度要求取回眼鏡繼續應試，委員討論後認定情節重大，一致決議取消考試資格。因應智慧型穿戴裝置日益普及，大考中心也預告將修正116學年考試簡章，加重智慧型眼鏡違規罰則。

教評會委員具中國背景爆國安疑慮？陽明交大澄清：無利害關係

陽明交通大學傳播研究所教評會因聘任具中國學術背景的學者擔任委員及主席引發爭議。對此陽明交大回應，傳播所教評會依校內規定組成，相關案件與兩名委員均無利害關係，後續將依兩岸法規審慎處理。

增設副組長能解教師荒？全校協憂淪有缺無人 籲修法提升誘因

針對教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，擬增設國民中小學「副組長」員額一案，中華民國中小學校長協會表示，當前教育現場「荒廢行政、無人想兼任」的核心問題在於「誘因不足」與「無關教育之工作壓力」，若盲目增設副組長員額，卻未從根本改善，只是徒增員額，卻找不到人來擔任。呼籲朝野立法委員推動實質修法，落實行政減壓且將兼任行政的「主管加給納入退休所得」，並比照「偏鄉教師久任制度」建立實質獎勵，方能提升對行政人才的誘因。

指揮家陳一夫猝逝！帶領偏鄉管樂團寫下全國賽傳奇 校長：他就是一個天使

新北市金山高中管樂團指揮陳一夫，帶領團員連續4年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。管樂團昨辦年度成果發表會，陳一夫卻在家中猝逝。校長陳玉桂今天說，「他就是一個天使」，像爸爸般照顧孩子，是一個非常有愛心的老師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。