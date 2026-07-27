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融合文化與AI學習新校園 台南志開實驗小學北棟校舍更新今落成
台南市南區志開實驗小學北棟老舊校舍整建工程斥資約8164萬，今舉行落成啟用典禮，由市長黃偉哲與貴賓、師生等人共同見證，北棟校舍除改善老舊校舍耐震不足問題，也導入AI PC（人工智慧個人電腦）等智慧教學設備，提供學童更安全、舒適的學習環境。
黃偉哲表示，志開實驗小學前身為台南空軍子弟小學，具有深厚歷史底蘊，自2017年轉型為實驗教育學校後，成為台南推動實驗教育的重要基地，此次北棟校舍更新，不僅提升校園安全與教學品質，也融入水交社文化園區歷史景觀特色，希望孩子能在兼具文化美感與現代化設備的新校園中快樂學習、勇敢追夢。
他也提到，新校舍將在9月新學期開學投入使用，除提供更完善的教學空間，也導入AI PC等數位學習設備，協助教師教學更加順暢，讓學生享有更優質的教育資源。
教育局表示，志開實驗小學2023年完成南棟校舍改建後，再投入8164.2萬興建北棟校舍，規畫為2層樓建築，設有9間教室、2間廁所及3座樓梯，整體設計以「志向展開」為理念，採雙層斜屋頂造型，呼應鄰近水交社文化園區日式宿舍群建築意象，並符合銀級綠建築標章規範，透過節能設計及智慧化設備，打造兼具永續與教育功能的新世代校園。
志開實驗小學校長王念湘表示，新校舍通風採光良好，各班均配置智慧教學設備及冷氣空調，未來將持續推動生命教育、探索體驗及生態教育課程，讓學生在兼具美學與自然環境的校園中成長學習。
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