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指揮家陳一夫猝逝！帶領偏鄉管樂團寫下全國賽傳奇 校長：他就是一個天使

聯合報／ 記者邱瑞杰黃子騰／新北即時報導
新北市金山高中管樂團指揮陳一夫，帶領團員連續4年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。圖／取自陳一夫臉書
新北市金山高中管樂團指揮陳一夫，帶領團員連續4年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。圖／取自陳一夫臉書

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新北市金山高中管樂團指揮陳一夫，帶領團員連續4年贏得全國賽優等，寫下偏鄉傳奇。管樂團昨辦年度成果發表會，陳一夫卻在家中猝逝。校長陳玉桂今天說，「他就是一個天使」，像爸爸般照顧孩子，是一個非常有愛心的老師

金山高中管樂團原訂昨晚7時在蘆洲功學社，舉辦年度成果發表會，下午安排彩排。學校人員和陳一夫約定，中午12時30分開車到淡水陳家接他。

陳玉桂說，昨天下午1時發現陳一夫還沒抵達表演場地，連去接他的同仁也沒看到人影，便聯絡去接陳的同仁，得知他有準時到陳家，並已等了半小時。

陳玉桂表示，陳一夫平時都很準時，年度發表會的大日子怎麼會遲到，很不尋常。因陳前天在臉書上貼文，指突發性胃痙攣到醫院就醫，心想會不會生病再去就醫院，大家就一起打電話，但都沒接，趕快報警。

淡水警方指出，昨天下午1時許接獲報案後，會同消防局救護人員前往陳家，徵得家屬同意後破門，發現陳一夫倒臥地板，明顯死亡。現場無打鬥或外力介入痕跡，初步排除他殺嫌疑，報請士林地檢署檢察官相驗。

陳玉桂說，十多年前學校管樂團前指揮因為工作領域轉換，聯繫陳一夫接手幫忙。陳住在淡水，每周三、周五團練時間，搭公車來學校指導學生，來回要近兩個小時，非常的用心。

「他除了教音樂，也教孩子做人做事的道理」，陳玉桂說，單身的陳一夫是老師，也像爸爸一樣在照顧孩子。孩子都非常愛他。歷屆畢業的學生還組了校友團，陳也是校友團的指揮。

陳玉桂表示，金山沒有音樂補習班，管樂團的學生學習樂器就是靠他，還有一些指導分部的老師一起幫忙。陳一夫擔任總指揮，就是有辦法就是鼓舞孩子，讓孩子願意投入，也感染學生願意把音樂的美好分享給更多的人。

陳玉桂說，很多學生因為加入管樂團，找到了自己的興趣、目標跟方向，也等於有了第二專長。有些學生入學時，連看譜都不會，但是陳一夫可以指導大家持續練習，並帶大家上全國大賽舞台，今年已連續第四年贏得全國大賽優等。

陳一夫跟金門高中管樂團的指揮是好朋友，陳玉桂說，七月初他才帶著學生到金門高中交流，待了六天。返台後籌辦年度成果發表會，卻在當天聽聞噩耗，對大家來說都是很大的衝擊，臨時取消演出，帶學生回校做悲傷輔導，至今都還沒辦法接受這個消息。

老師 金山 音樂家 猝死

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