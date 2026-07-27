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全國原住民族文化與科學展覽會 竹縣勇奪國小、國中組雙料冠軍

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
自強國中的參賽學子多是畢業於尖石國小，從小學階段就投入原民科學探究，到了國中依舊延續這份熱情。 圖／新竹縣政府提供
自強國中的參賽學子多是畢業於尖石國小，從小學階段就投入原民科學探究，到了國中依舊延續這份熱情。 圖／新竹縣政府提供

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由教育部國教署辦理的114學年度原住民族文化與科學展覽會競賽，吸引全國100組公私立高中及國中小學原住民族學生與指導教師組隊參加，新竹縣尖石國小、自強國中技壓群雄，雙雙獲得全國最高榮譽「金熊獎」（第一名）肯定。

其中，連續三年摘金的尖石國小，更一舉囊括探索精神獎、最佳科學傳播獎、榮譽團隊獎及傑出教師獎等五項大獎，驚豔全場。縣長楊文科感謝部落耆老無私傳承智慧、家長默默支持、以及師長的指導與陪伴，也欣慰看見竹縣原住民學子透過這項競賽，展現文化自信以及對科學教育的熱情。

此次，尖石國小與自強國中雙雙登頂，令人感動的是文化的傳承與陪伴，自強國中的參賽學子多是畢業於尖石國小，從小學階段就投入原民科學探究，到了國中依舊延續這份熱情，這代表竹縣深耕原民科學教育呈現一棒接一棒、開花結果的動人風景。

教育局說明，尖石國小團隊立足部落經驗，帶著孩子們透過田野踏查與嚴謹控制變因實驗，探究祖先利用就地取材的天然濾材，用石頭、竹枝條、姑婆芋等形成天然的多尺度孔隙結構以進行水質過濾，逐步驗證泰雅族傳統濾水引水智慧乃是一套完整的水質優化系統，以《Klapay泰雅實踐「嘉」－泰雅族傳統濾水智慧之探究》研究作品榮獲金熊獎。而自強國中「Singkina」隊得獎作品是「趕鳥器聲音之研究」，他們透過實驗設計與測量，探討不同竹子條件對聲音的影響，以科學方法理解耆老的智慧。

尖石國小校長陳智明也感性分享，這份榮耀屬於每一位陪伴孩子的人，這次參賽的研究並非為競賽而生，而是孩子日常學習的累積，看著孩子從不會訪談、不懂實驗設計，歷經近半年的反覆嘗試，逐漸成長到自信沉穩地在全國舞台上面對評審提問、說出屬於自己的文化故事，那份探索未知的成長遠超越名次本身。

原住民 新竹 楊文科

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