聽新聞
0:00 / 0:00
全國原住民族文化與科學展覽會 竹縣勇奪國小、國中組雙料冠軍
由教育部國教署辦理的114學年度原住民族文化與科學展覽會競賽，吸引全國100組公私立高中及國中小學原住民族學生與指導教師組隊參加，新竹縣尖石國小、自強國中技壓群雄，雙雙獲得全國最高榮譽「金熊獎」（第一名）肯定。
其中，連續三年摘金的尖石國小，更一舉囊括探索精神獎、最佳科學傳播獎、榮譽團隊獎及傑出教師獎等五項大獎，驚豔全場。縣長楊文科感謝部落耆老無私傳承智慧、家長默默支持、以及師長的指導與陪伴，也欣慰看見竹縣原住民學子透過這項競賽，展現文化自信以及對科學教育的熱情。
此次，尖石國小與自強國中雙雙登頂，令人感動的是文化的傳承與陪伴，自強國中的參賽學子多是畢業於尖石國小，從小學階段就投入原民科學探究，到了國中依舊延續這份熱情，這代表竹縣深耕原民科學教育呈現一棒接一棒、開花結果的動人風景。
教育局說明，尖石國小團隊立足部落經驗，帶著孩子們透過田野踏查與嚴謹控制變因實驗，探究祖先利用就地取材的天然濾材，用石頭、竹枝條、姑婆芋等形成天然的多尺度孔隙結構以進行水質過濾，逐步驗證泰雅族傳統濾水引水智慧乃是一套完整的水質優化系統，以《Klapay泰雅實踐「嘉」－泰雅族傳統濾水智慧之探究》研究作品榮獲金熊獎。而自強國中「Singkina」隊得獎作品是「趕鳥器聲音之研究」，他們透過實驗設計與測量，探討不同竹子條件對聲音的影響，以科學方法理解耆老的智慧。
尖石國小校長陳智明也感性分享，這份榮耀屬於每一位陪伴孩子的人，這次參賽的研究並非為競賽而生，而是孩子日常學習的累積，看著孩子從不會訪談、不懂實驗設計，歷經近半年的反覆嘗試，逐漸成長到自信沉穩地在全國舞台上面對評審提問、說出屬於自己的文化故事，那份探索未知的成長遠超越名次本身。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。