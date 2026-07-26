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短影音吸眼球 偏鄉學生刷抖音成日常

中央社／ 台北26日電

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抖音內容五花八門，即使偏鄉和原鄉中小學生也普遍刷抖音，從中尋找趣味和同儕話題，已是生活日常，而且沒有城鄉差別，在師長眼中，這是吸引青少年的「另類快時尚」。

位在屏東縣滿州鄉的滿州國中，操場望出去一片翠綠山巒，步行5分鐘就到港口溪邊，到附近最熱鬧的恆春鎮上，還要20分鐘車程。這所中學依照教育部偏鄉分級標準，屬於「極偏」地區，不過社群媒體觸及串聯，偏鄉不偏，校內多數孩子不乏手機重度使用者，一天花費數小時在抖音（TikTok）、Instagram（IG）等平台。

男學生阿誠表示，他平日早上出門前會滑半小時看抖音影片，放學回家後再看約3.5小時，假日則可滑上一整天。他觀看的內容中，約7成是遊戲攻略，其餘3成是釣魚影片──也是他在現實生活中喜歡的活動。

阿誠在看的影片多帶簡體字幕，配上中國口音旁白，他也自然而然使用一些中國用語。比如中央社記者突破他心防，取得他同意去取手機、秀出關注社群內容時，他大嘆一聲「我破防了」，才步出教室前往學校集中保管的「養機場」。

拿到手機後，侃侃而談的少年像築起結界，專注於手指上滑動作，1秒內滑掉數個不感興趣影片。坐在一旁的學弟小恩也湊過來看，他是全校唯二沒有手機的學生，另一人是他的弟弟。小恩對於社群媒體興趣不大，但仍會用電腦玩遊戲，父母也承諾上高中便可擁有手機。

女學生小玉每天滑手機超過5小時，IG、抖音、臉書（Facebook）、Threads等台灣人常用社群媒體，她都有帳號。她最常掛在IG上，因為能與同學互動、追蹤韓國偶像動態。抖音每天逛1次，觀看一些有趣舞團短片，例如一個以戴鬼面具聞名的日本舞團。

另一名女學生珍珍同樣喜愛舞蹈，也經常使用不同社群平台。她喜歡在抖音上看高中、大學生跳舞，在IG追韓團；想看文字內容時，則會上小紅書，經常瀏覽演算法推薦的中國歌手。

對於孩子的社群媒體使用習慣，滿州國中校長于福豪並不特別憂心，他認為，孩子正處在一個在意認同感的年紀，透過抖音等平台找到興趣與同儕交流話題，進而產生認同感，而抖音之所以吸引人，正因演算法成功抓住目光。

于福豪說，短影音是時代趨勢，數位就是現代學生日常，與其抗拒或禁止，不如將它視為工具，引導孩子正確使用這項工具。他請來業師辦理短影音工作坊，讓孩子學習產製影片，從被動觀看轉為創作者。先前曾讓孩子採訪附近雨來菇農場、拍攝短影音，還要走入社區訪問耆老，製作滿州民謠傳唱主題影片。

苗栗縣泰安鄉泰興國小也是極偏遠學校，前校長、現任縣府原住民族及族群發展處處長盧曉玲告訴中央社，就她觀察目前原鄉部落小朋友，觀看、使用抖音的比例相當高，「幾乎10個有8個喜歡看，而且很厲害，跟著影片學唱歌、跳舞，一下子就學會，根本不用老師教。」

對於觀看內容，盧曉玲指出，原鄉孩子多半對能夠輕易朗朗上口的歌曲、流行舞蹈感興趣，多半屬於「娛樂性質」，原鄉地區若是隔代教養家庭，老一輩不太懂這些東西，年輕父母則可能自己也在使用，親子之間不見得會一起觀看，但有時反而是小朋友帶動家長一起學網路上流行的舞步和歌曲。

曾獲2016年教育部師鐸獎的造橋國中校長林孟君表示，只要是短影音，學生們都喜歡，快速、好笑、有哏、不用花太多時間理解內容，基本上抖音、Threads、IG、YT等，都是接收訊息的來源，重點是誰紅、誰好看，同儕間討論度高，能有共同話題。

「對學生而言，這就是他們生活的一環、一種流行文化，或許也能說是另一種快時尚」，林孟君說。

值得注意的是，長時間滑手機、玩線上遊戲是否有成癮傾向，苗栗1名國中男學生告訴中央社記者說，自己透過發片、直播來經營TikTok，已累積數千元虛擬金幣，「只不過要年滿18歲才能換成現金」。

這名學生坦言，假日時，一天待在網路上的時間可能超過10小時，還能用桌上型電腦玩線上遊戲，同時以手機看TikTok，也常滑到忘記時間，「如果手機被沒收，我會爆炸」，知道這樣的結果造成作息紊亂、課業成績下滑，「影響蠻大的，但就是控制不住」。

抖音 偏鄉 屏東縣

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