校園營運成本漲竹市加碼補助 水電最高3.6萬、修繕30萬

新竹市政府因應能源、物價及校園維護成本上漲，宣布115學年度起加碼48所市立學校及幼兒園營運補助，校園開放水電費最高提高至每年3.6萬元，國小、幼兒園修繕基本額由5萬增至30萬元；115學年度以追加預算支應，116年起納入年度預算。

新竹市長高虹安表示，近年校園冷氣設備普及，加上校園開放、課後照顧及多元學習活動增加，能源價格及原物料成本也持續上升，學校實際營運與維護支出已與過往不同，因此市府盤點教育現場需求，全面檢討基本營運經費制度。

市府指出，水電費部分，自115學年度起，高中及國中每班每年補助由3500元提高至4200元，國小及市立幼兒園則由每班每年1萬6000元提高至1萬9500元；另依校園開放時間及班級規模，提高校園開放水電費補助，每年補助6000元至3萬6000元，最高額度較原本3萬元增加6000元。

修繕費也同步調整。市府表示，過去主要依班級數計算，但校舍及公共設施等固定維護需求，不會因班級數減少而等比例降低，因此除將各級學校每班每年修繕費由2500元提高至3000元，也增加學校基本額度。

其中，高中及國中新增每校每年20萬元基本額度；國小及市立幼兒園則由原本每校5萬元提高至30萬元，讓學校面對日常修繕及預防性維護時，有更多經費運用彈性。

高虹安表示，上任後持續推動「新竹好學」政策，目前校舍新建、整建及重建工程總經費已逾40億元；115年迄今另投入逾4.17億元市府自籌經費，協助逾390校次改善學習環境、校園安全、午餐廚房、教學設備及特教資源。

新竹市校長協會理事長莊傑志表示，冷氣使用率增加，加上校園開放及課後照顧等政策推動，基層學校面臨營運與維護成本壓力，此次調整可減輕學校經費負擔。

南華國中校長張蔚雯表示，學生留校時間長，課後照顧、學力扶助及多元社團活動也增加水電使用，提高修繕費及基本額度後，中小型學校可更快速改善校園設施，將資源投入學生學習環境。