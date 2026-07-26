校園新鮮事／扎根妻「嘉」鄉15年！志航國小美籍師 當學生好友

嘉義市落實「校校有外師」，打造全國外籍教師比率最高學習環境，在嘉義市志航國小任教的美籍教師Ben，來台定居超過十五年，將嘉義市視為第二故鄉，透過「Chiayi Adventures」課程，以外國人視角帶領學生重新認識嘉義，讓孩子對家鄉產生更多認同與驕傲。

來自美國維吉尼亞州的Ben，因認同嘉市推動雙語教育及國際英語村理念，選擇回妻子故鄉嘉義發展。透過參與英語教學資源中心工作，與本地教師共同備課、設計教材及交流教學經驗，鼓勵學生勇敢開口說英語。

Ben也鼓勵其他外籍教師學中文，協助學生與世界接軌同時，也能成為社區的一分子。他認為，當外師願意長期扎根，孩子一定能感受到用心。

剛開始，孩子看到「老外」教師Ben，心裡害羞，不知道怎麼跟他說話。但Ben和孩子打成一片，變成大家好朋友，現在只要有他在的體育課或管樂團練習，學生都特別期待和Ben多聊幾句。

志航國小校長鄭宛鈺說，Ben協助中外籍教師協同教學、擔任溝通橋梁，也投入校園活動，指導Podcast及無人機社團、擔任美國姐妹校聯繫窗口，創新課程，深受師生肯定。今年學校成立管樂社團，他陪伴學生練習。暑假辦「科學一六八教育博覽會」，亦擔任「飛行教室」手擲機講師，展現對教育的熱情。