世足賽後…卦山盃足球賽登場 彰化縣將投入3校足球場新建

2026世界盃足球賽帶動足球熱潮，彰化縣卦山盃足球錦標賽也從今天起到27日登場，縣長王惠美表示，縣府積極向運動部爭取經費，成功獲核定2007萬元補助，將投入大成國小、鹿港國中及大興國小辦理足球場新建及整修工程，持續提升足球運動設施品質。

彰化縣第二屆卦山盃足球錦標賽今天起一連3天在彰化縣立體育場田徑場及體育館舉行，共有35支隊伍、477位選手參賽，涵蓋幼兒園、國小、國中及高中四個組別，連同教練、家長及師長超過600人共襄盛舉，今年更首度邀請南投縣旭光高中跨縣市交流，以球會友、切磋球技。

彰化縣長王惠美表示，近年來，中央持續推動足球人才培養，地方中央攜手合作，逐步改善軟硬體，希望培育更多優秀足球人才，縣內的永靖國小、大成國小及同安國小在114學年度小學生足球賽皆有亮眼表現，榮獲全國前八強佳績。

王惠美指出，為提供更完善的訓練環境，縣府積極向運動部爭取經費，成功獲核定2007萬元補助，將投入大成國小、鹿港國中及大興國小辦理足球場新建及整修工程，提升足球運動設施品質，並持續推動「拔尖、獎勵、留才」體育三箭政策，從人才培育、教練支持及場地建設等面向投入資源，在軟硬體雙管齊下，打造更完善的足球發展體系，做熱愛足球孩子最堅強的後盾。

今年開幕典禮除安排各組隊伍熱情進場外，也規劃「小小梅西盤球挑戰」及「黃金右腳精準傳球挑戰」等足球體驗活動，完成挑戰即可兌換限量紀念品，吸引許多親子踴躍參與。

彰化縣第二屆卦山盃足球錦標賽今天起一連3天在彰化縣立體育場田徑場及體育館舉行，共有35支隊伍、477位選手參賽。記者劉明岩／攝影