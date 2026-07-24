抓出各學齡交安樣態 蔣萬安籲：融入YouBike安全騎乘觀念

台北市交通局今舉辦道安會報，教育局簡報國小至高中職階段，依照各年齡層交通安全事故，製作交通安全課程。台北市長蔣萬安裁示，持續追蹤實際落地情形外，也要結合北市YouBike高密度，教導國中到高中職階段學生，培養大眾運輸交通的重要性。

教育局報告，統整民國114年到115年國小到高中職階段交通事故，國小為行人交通事故，共120件、79人受傷，國中則是自行車事故，共385件、170受傷。高中職則是機車事故，共2552件、944人受傷。

為此，教育局與交通局、交通大隊等單位組成交通安全推動小組，採分組、分齡，六年完成一輪的訪評，每年12月初評，實際進行總體檢及輔導建議，透過通學環境會勘、校內情境建制及學生訪談，了解校內交通安全成效，114年已完成46所學校訪評。

教育局舉例，國小階段的教案，會放在辨識環境中危險道路、如何安全通過路口，包含文昌國小搭配符合校園周邊的安全輔導地圖教學，社子及大湖國小則是以教具模擬內輪差。同時安排體驗搭乘公車等大眾運具，到了高年級則是放在自行車實際騎乘。

國中階段部分著重於自行車安全駕駛，以福安國中為例，學習相關知識之外，也舉辦福安小鐵人實際騎乘，同時強化學生交通安全法治觀念，邀集道安委員陳菀蕙、曾平毅、交通局及交大，製作非號誌化路口自行車安全教案及教學手冊。

高中職階段則是機車安全教育，中山女高為例，著眼於全面加強安全駕駛、危險感知，或以微型電動二輪車代替機車，輔導考照。萬芳高中則與NGO團體合作，帶領學生參訪山葉機車道安中心，透過實際練習，加強學生對於騎乘機車相關知識。

陳菀蕙建議，交通安全的教育如何扎根是重要一環，一學期有規畫幾堂課、學校樣態的問題等都相當重要，特別是國小階段，曾聽一位澳洲學者談到，10歲以上孩童對交通安全才會印象，10歲以前則是受到保護，所以教材的選用如何內化也很重要。

蔣萬安裁示，後續請教育局持續追蹤各校採用教案、實際運用情形，並搜集老師及學生的反饋作為新進教材參考，另外，北市佈建YouBike系統密度高，教育局也該研議國中階段的自行車教育，如何適度結合YouBike使用情境，了解公共自行車租借、車輛檢查，並培養大眾運輸交通的重要性。