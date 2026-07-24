北市推交通安全教育 蔣萬安指示結合Youbike

盼交通安全觀念從小扎根，台北市針對中小學不同階段製作交安課程，並定期評鑑。市長蔣萬安給予肯定，同時建議將Youbike融入教案中，以從小建立公共運輸使用習慣。

台北市政府今天舉行道路交通安全會報，教育局在會中報告台北市扎根交通安全教育執行情形，將學生學習重點分為國小、國中及高中職3個階段，分別依據事故統計著重不同內容。

教育局說明，在國小部分，交安教育主要項目包含如何安全通過路口，及辨識社區道路環境常見危險。國中則因自行車交通事故多，重點教導自行車騎乘傷害防範及交通法規遵守。高中職開始接觸機車，因此加強機車安駕、危險感知及事故現場應變。

教育局表示，為促進學校積極作為、提高交安教育成效，訂有「台北市公私立高級中等以下學校交通安全教育訪視實施計畫」，由交通局、警察局交通警察大隊等單位組成的推動小組，每年訪視並評鑑40至45所學校，帶領各校持續精進。

蔣萬安聽取報告後，先給予相關局處肯定，並建議教育局，針對已研發的非號誌化路口自行車安全教案教學手冊，要追蹤各校運用情形，了解教材進入校園後的情況，搜集師生回饋以作為精進參考。

蔣萬安進一步表示，台北市Youbike系統已經是市民日常生活重要的一部分，請教育局研議適度在國中階段的教育內容中結合相關騎乘情境，教導安全騎乘觀念外，也要了解車輛租借、檢查等知識，讓學生從小建立公共運輸使用習慣，同時更貼近實際交通環境。

此外，依據台北市警察局交通警察大隊資料，6月發生的A1事故（事故後24小時內死亡）中，一案為21歲的男性機車騎士，事發地點在仰德大道4段，騎士疑超速行駛，遭駛入對向車道的車輛撞擊而死亡。

蔣萬安說，這起事件中，死者是一名大學生，因此請相關局處強化速度管理、防禦駕駛及路口安全宣導教育，務必結合交通局、交大資源，在開學後入校宣導，協助學生建立正確的交通安全觀念。